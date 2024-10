video suggerito

Selvaggia Lucarelli su Sonia Bruganelli: “Cambia continuamente versione, confusa e manipolatrice” La giurata di Ballando con le stelle non crede al mea culpa di Sonia Bruganelli: “È la trentaseiesima versione nel giro di tre settimane”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Selvaggia Lucarelli non è sembrata colpita dalle recenti dichiarazioni che Sonia Bruganelli ha rilasciato sia sui social che sui giornali. Ritiene che la concorrente di Ballando con le stelle continui a cambiare versione perché non accetta le critiche. Stasera andrà in onda una nuova puntata del programma di Milly Carlucci. L'appuntamento è alle ore 20:30 su Rai1.

Selvaggia Lucarelli non crede al mea culpa di Sonia Bruganelli

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Sonia Bruganelli ha riconosciuto di essere stata "arrogante" in passato. Col senno di poi cambierebbe i toni. Selvaggia Lucarelli, ospite de La vita in diretta, ha visto una precisa strategia dietro le parole della concorrente di Ballando con le stelle:

È la trentaseiesima versione di Bruganelli nel giro di tre settimane. Ha avuto questa improvvisa illuminazione, ha compreso tutto di sé in tre settimane di Ballando con le stelle. Milly Carlucci meglio di Sigmund Freud, meglio di sedici anni di psicanalisi. A Domenica In l'ho definita confusa, aggiungo che è una confusa manipolatrice. Nel senso che ogni giorno tira fuori un nuovo argomento per giustificare un suo comportamento che è stato fortemente criticato. È passata dalla giustificazione che sfrutta i parenti, alla chiave psicologica: se lei ostenta è per vedere se riesce a sconfiggere i suoi nemici, se si comporta male e offende gli altri dice che in realtà è una reazione alla sofferenza che ha dentro.

Il consiglio della giurata di Ballando con le stelle

Secondo Selvaggia Lucarelli la cosa più giusta da fare sarebbe non rinnegare il proprio carattere: "A volte si è stro**e e basta, un po' aggressive, un po' arroganti, basta, senza dover cercare spiegazioni". E ha concluso:

Secondo me lei ha profondamente paura di questo lato di sé perché le porta dissenso e quando vede che tutti si scatenano contro di lei, cerca una giustificazione. Sonia goditela, goditi questo ruolo che ti sei scelta in commedia. Se non hai il coraggio delle tua azioni, scegli un altro ruolo.