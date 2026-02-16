I presunti amanti di Sonia Bruganelli, Marco Salvati: “Tutti sapevano, confermo quello che ha scritto Lucio Presta”

Con il libro L’Uragano, Lucio Presta ha aperto uno squarcio sul matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. L’ex agente del popolare conduttore Mediaset ha accusato l'ex moglie del suo assistito (nonché amico per trent'anni) di averlo tradito a più riprese lungo tutto l’arco della loro trentennale relazione. E non solo: ha aggiunto di poter provare tutto ciò che ha scritto, citando in particolare i nomi di due storici collaboratori di Bonolis: Marco Salvati e Sergio Rubino. Fanpage.it ha contattato il primo per chiedergli conto delle indiscrezioni messe nero su bianco da Presta, indiscrezioni che Salvati ha confermato parola per parola:

Quello che mi sento di dire è che quanto ha scritto Presta nel suo libro, rispetto alle parti in cui mi ha citato, è tutto vero. Quando Presta scrive che tutti sapevano, lo fa perché è vero: tutti sapevano. Non mi va di fare i nomi, così come non li ha fatti lui, perché di mezzo ci sono dei figli da tutelare.

Marco Salvati: “La lite con Sonia Bruganelli a Formentera, non sono il primo in quel gruppo a essere stato fatto fuori”

In merito, invece, alla fine del rapporto professionale con Bonolis, Salvati racconta che sarebbe stata proprio una lite con l’ex moglie Sonia ad anticipare la sua uscita dal gruppo di lavoro: "Il mio allontanamento? Tutto è partito da una forte lite con Sonia Bruganelli a Formentera. Un contrasto che io, scioccamente, ho trascinato fino a Roma perché ferito da alcune sue esternazioni pubbliche. Sono passati due anni, ne ho pagato le conseguenze e oggi dico ‘amen'. D’altronde, in quel gruppo di lavoro non sono né il primo né l’ultimo a essere fatto fuori; ci avevano provato anche con il mio storico socio Sergio Rubino, senza però riuscirci".

Infine, in protezione di Bonolis, il popolare autore TV ha concluso spiegando di non volersi addentrare ulteriormente nel merito delle accuse di infedeltà rivolte a Bruganelli:

Sulle questioni private, invece, preferisco non entrare. Non mi interessano i nomi dei presunti amanti di Sonia: se la situazione stava bene a Paolo, contenti tutti. Trovo sminuente e umiliante parlarne, specialmente per un uomo della cultura e dell'intelligenza di Bonolis. Purtroppo, nel nostro ambiente, non è raro che uomini anche molto potenti finiscano per soffrire della ‘sindrome di Stoccolma'. Lo ribadisco: confermo ogni parola del racconto di Presta.

La rottura tra Marco Salvati e il gruppo Bonolis

Salvati, al telefono con Fanpage.it, ha preferito non addentarsi nei motivi profondi della lite con Bruganelli, spiegando che di questo episodio Lucio Presta ha già fatto menzione nel suo libro. In realtà, nemmeno l’ex agente di Bonolis chiarisce ne L'uragano i dettagli dello scontro: si limita a riferire di una discussione durante la quale Salvati avrebbe intimato a Bruganelli di rivolgersi ai collaboratori del marito con maggior rispetto, trattandoli da professionisti. In seguito a questo scontro, Bonolis avrebbe chiesto a Presta di allontanare l'autore dalla sua squadra di lavoro. Salvati ha quindi concluso l’ultimo periodo del suo contratto in smart working, consapevole che la collaborazione con Paolo non sarebbe stata rinnovata.

Cosa scrive Lucio Presta su Sonia Bruganelli nel suo libro

Lucio Presta racconta di aver presentato al conduttore di Avanti un altro una "lista" con i nomi dei presunti amanti di Bruganelli. Aggiunge che tutti sarebbero stati al corrente delle avventure extramatrimoniali dell’ex moglie di Bonolis, citando in particolare due testimoni: Marco Salvati (che, sentito da Fanpage.it, conferma la versione) e Sergio Rubino. Presta definisce Bruganelli come “l’aguzzina” del suo ex marito e sostiene inoltre che la donna avrebbe inventato una presunta relazione proprio con lui pur di spingere Bonolis a interrompere il loro sodalizio professionale. Un’accusa che Lucio definisce falsa e alla quale sostiene di aver risposto così:

Gli ho fatto il lunghissimo elenco di tutte le persone con le quali è stata sua moglie e che, senza vergognarsene, ha raccontato in giro a chiunque: sarti, costumisti, direttori della fotografia, registi, truccatori, parrucchieri, amici. Chiunque era informato dei fatti.

Presta aggiunge che sarebbe stata la stessa Sonia a raccontare queste presunte avventure con estrema disinvoltura, sebbene fosse ancora sposata con Bonolis. Di seguito, il passaggio del libro in cui l’ex agente lo racconta: