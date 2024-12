Marco Salvati replica a Sonia Bruganelli dopo Belve: “Doveva denunciare? Ci penseranno i miei legali”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Marco Salvati replica a Sonia Bruganelli che, intervistata da Francesca Fagnani a Belve, aveva dichiarato che avrebbe dovuto denunciare quanto di grave avrebbe subito da parte dell’ex collaboratore di Paolo Bonolis. La querelle tra i due è nata, almeno pubblicamente, qualche settimana fa quando, via Twitter, Salvati scrisse: “Cara Sonia Bruganelli, parlo adesso e poi mai più. Non è vero che la gente ti critica perché adesso non sei più la moglie di. Io l’ho fatto quando lo eri, e hai costretto tuo marito a cacciarmi da un programma che per me era un figlio. Pensa che ora mi fai tenerezza”. Parole cui Bruganelli ha replicato a Belve.

Sonia Bruganelli: “Da Salvati cose talmente gravi che avrei dovuto denunciare”

“Quello che è accaduto con Marco sul lavoro sono state cose talmente gravi che che probabilmente avrei dovuto denunciare e non l’ho fatto”, ha replicato Bruganelli nello studio del programma di Rai2, “Quindi stiamo parlando di cose gravi, tant’è che se un’azienda prende dei provvedimenti è perché evidentemente erano da prendere. La decisione è stata di Paolo che non c’era, e che ha saputo cos’è successo al lavoro. Quindi non poteva presentarsi il giorno dopo ed avere un rapporto normale con una persona che aveva detto determinate cose ad una donna, alla madre dei suoi figli e anche alla produttrice del programma”.

Marco Salvati: “Non ci saranno risposte da parte mia”

Salvati, via Twitter, ha fatto sapere che sporgerà denuncia per le affermazioni della produttrice tv: “Non ci saranno risposte da parte mia. Ci penseranno i miei legali”. Salvati, dunque, non entra nel merito della questione ma fa sapere che tornerà a parlarne solo per smentire in tribunale la versione dei fatti resa da Bruganelli a Belve.