Non è la TV, quinta puntata: Lucio Presta blocca Stefania Rocco, le novità del Fantasanremo e il crollo di C’è Posta

Nella quinta puntata di Non è la TV, il format live di Fanpage.it prodotto da Deepinto, in onda tutti i giovedì dalle ore 22 sul canale YouTube del giornale, tornano Andrea Parrella, Grazia Sambruna e Stefania Rocco per affrontare i casi mediatici di punta di questa settimana. In primo piano: Lucio Presta blocca le domande della nostra giornalista sui presunti tradimenti di Sonia Bruganelli, l'intervento dei creatori del Fantasanremo e la storica sconfitta di C'è Posta per Te.

Il caso della settimana è senza dubbio quello che ha visto protagonista Stefania Rocco. Durante la presentazione del suo libro L'uragano, il manager delle star Lucio Presta ha tolto il microfono alla giornalista di Fanpage.it, impedendole di porre domande. "Non voglio domande dai giornalisti, bloccala tu", ha intimato ai suoi collaboratori, sottraendosi al confronto proprio sui temi sollevati nelle sue pagine: i presunti tradimenti di Sonia Bruganelli ai danni di Paolo Bonolis. In studio ricostruiremo l'episodio nei minimi dettagli, analizzando perché un autore che lancia accuse così pesanti e riconoscibili decida poi di gestire il perimetro del racconto senza alcun contraddittorio.

Fantasanremo 2026: pronostici e novità. Con l'avvicinarsi di Sanremo 2026, avremo in collegamento i creatori del Fantasanremo, il gioco che ha cambiato il modo di guardare il Festival. Ci racconteranno tutte le novità di questa edizione e proveremo a stilare i primi pronostici: chi sono i Big che potrebbero regalare più punti e chi, invece, rischia di diventare il "traditore" delle leghe?

C'è spazio anche per l'analisi auditel di un evento che ha del clamoroso: dopo 25 anni di dominio assoluto del sabato sera, C'è Posta per Te ha subito una storica sconfitta. Il programma di Maria De Filippi, pilastro indistruttibile di Canale 5, è stato superato dalla concorrenza di The Voice Kids, segnando quello che molti definiscono l'inizio di una nuova era televisiva. Analizzeremo i motivi di questo crollo: stanchezza del format o cambio dei gusti del pubblico?

Come ogni giovedì, non mancheranno gli appuntamenti fissi con i protagonisti della live. Tra le rubriche: Stendiamo un velo Grazioso, con l'analisi di Grazia Sambruna sui momenti più cringe della settimana televisiva; Ce lo dicono le carte, con Stefania Rocco che, attraverso i suoi tarocchi, proverà a svelare i retroscena più scabrosi che i protagonisti del jet set vorrebbero tenere nascosti; e Sostiene Parrella, con il punto di vista del giornalista sui fatti principali del mondo dello spettacolo.