Festival di Sanremo 2026

FantaSanremo 2026: consigli e idee per i nomi delle squadre più originali e ironici

Come chiamare la propria squadra del FantaSanremo 2026? Ecco alcune idee per nomi ironici, evergreen o legati ai Big in gara nella nuova edizione del Festival di Sanremo.
A cura di Gaia Martino
Festival di Sanremo 2026

A poco più di un mese dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, in scena al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026 con Carlo Conti e Laura Pausini alla conduzione, si sono aperte le iscrizioni al FantaSanremo, il gioco parallelo alla kermesse che permette a spettatori e artisti di giocare e puntare sui loro preferiti. Una sfida tra amici, colleghi e familiari, che accompagna le cinque serate evento. Ogni giocatore può creare la sua squadra composta da 7 artisti – schierando 5 Titolari, 2 Riserve e un Capitano – utilizzando i 100 baudi (moneta del gioco) a disposizione. Ogni "fantallenatore" può formare massimo cinque squadre collegandosi all'App FantaSanremo o sul sito ufficiale del gioco. Ma prima ancora di scegliere quali Big schierare e quale strategia adottare, è necessario dare un nome alla squadra. Se siete a corto di idee, vi suggeriamo alcuni nomi divertenti, legati ai vari artisti scelti da Carlo Conti per l'edizione della kermesse o generali, da utilizzare per il vostro team.

I nomi delle squadre del FantaSanremo si possono differenziare per categorie. Ci sono quelli "evergreen", come ad esempio:

  • I FantaSanti Protettori
  • Papalina Strategy
  • Scelti da Amadeus
  • Ritornello Vincente
  • Punti & Paillettes
  • Microfono Selvaggio
  • Italia in Playback

Per i giocatori più ironici, ecco altri nomi legati a momenti iconici o personaggi di Sanremo diventati "leggenda":

  • Dov'è Bugo?
  • Le scale di Sanremo
  • Collana gate
  • Ama non Ama
  • Bugomania
  • Pop e papaline

E ancora, si può accostare il nome della propria squadra a uno dei Big in gara, ecco di seguito qualche esempio:

  • I Paradiso Fiscale (dedicato a Tommaso Paradiso)
  • Brancale Groove Team (dedicato a Serena Brancale)
  • Bambole di Conti (dedicato a Bambole di pezza)
  • Dito nel Bonus (dedicato a Ditonellapiaga)
  • Bella stronza strategy (dedicato a Fedez e Marco Masini)
  • Twerking per punti (dedicato a Elettra Lamborghini)
  • Street Bonus 
  • Angelo Custode FC (dedicato a Francesco Renga)
  • Arisapiens (dedicato ad Arisa)
  • Next Gen FC 
  • Dargen Bonus (dedicato a Dargen D'Amico)
