FantaSanremo 2026: consigli e idee per i nomi delle squadre più originali e ironici

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A poco più di un mese dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, in scena al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026 con Carlo Conti e Laura Pausini alla conduzione, si sono aperte le iscrizioni al FantaSanremo, il gioco parallelo alla kermesse che permette a spettatori e artisti di giocare e puntare sui loro preferiti. Una sfida tra amici, colleghi e familiari, che accompagna le cinque serate evento. Ogni giocatore può creare la sua squadra composta da 7 artisti – schierando 5 Titolari, 2 Riserve e un Capitano – utilizzando i 100 baudi (moneta del gioco) a disposizione. Ogni "fantallenatore" può formare massimo cinque squadre collegandosi all'App FantaSanremo o sul sito ufficiale del gioco. Ma prima ancora di scegliere quali Big schierare e quale strategia adottare, è necessario dare un nome alla squadra. Se siete a corto di idee, vi suggeriamo alcuni nomi divertenti, legati ai vari artisti scelti da Carlo Conti per l'edizione della kermesse o generali, da utilizzare per il vostro team.

I nomi delle squadre del FantaSanremo si possono differenziare per categorie. Ci sono quelli "evergreen", come ad esempio:

I FantaSanti Protettori

Papalina Strategy

Scelti da Amadeus

Ritornello Vincente

Punti & Paillettes

Microfono Selvaggio

Italia in Playback

Per i giocatori più ironici, ecco altri nomi legati a momenti iconici o personaggi di Sanremo diventati "leggenda":

Dov'è Bugo?

Le scale di Sanremo

Collana gate

Ama non Ama

Bugomania

Pop e papaline

E ancora, si può accostare il nome della propria squadra a uno dei Big in gara, ecco di seguito qualche esempio: