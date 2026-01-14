FantaSanremo 2026: consigli e idee per i nomi delle squadre più originali e ironici
A poco più di un mese dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, in scena al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026 con Carlo Conti e Laura Pausini alla conduzione, si sono aperte le iscrizioni al FantaSanremo, il gioco parallelo alla kermesse che permette a spettatori e artisti di giocare e puntare sui loro preferiti. Una sfida tra amici, colleghi e familiari, che accompagna le cinque serate evento. Ogni giocatore può creare la sua squadra composta da 7 artisti – schierando 5 Titolari, 2 Riserve e un Capitano – utilizzando i 100 baudi (moneta del gioco) a disposizione. Ogni "fantallenatore" può formare massimo cinque squadre collegandosi all'App FantaSanremo o sul sito ufficiale del gioco. Ma prima ancora di scegliere quali Big schierare e quale strategia adottare, è necessario dare un nome alla squadra. Se siete a corto di idee, vi suggeriamo alcuni nomi divertenti, legati ai vari artisti scelti da Carlo Conti per l'edizione della kermesse o generali, da utilizzare per il vostro team.
I nomi delle squadre del FantaSanremo si possono differenziare per categorie. Ci sono quelli "evergreen", come ad esempio:
- I FantaSanti Protettori
- Papalina Strategy
- Scelti da Amadeus
- Ritornello Vincente
- Punti & Paillettes
- Microfono Selvaggio
- Italia in Playback
Per i giocatori più ironici, ecco altri nomi legati a momenti iconici o personaggi di Sanremo diventati "leggenda":
- Dov'è Bugo?
- Le scale di Sanremo
- Collana gate
- Ama non Ama
- Bugomania
- Pop e papaline
E ancora, si può accostare il nome della propria squadra a uno dei Big in gara, ecco di seguito qualche esempio:
- I Paradiso Fiscale (dedicato a Tommaso Paradiso)
- Brancale Groove Team (dedicato a Serena Brancale)
- Bambole di Conti (dedicato a Bambole di pezza)
- Dito nel Bonus (dedicato a Ditonellapiaga)
- Bella stronza strategy (dedicato a Fedez e Marco Masini)
- Twerking per punti (dedicato a Elettra Lamborghini)
- Street Bonus
- Angelo Custode FC (dedicato a Francesco Renga)
- Arisapiens (dedicato ad Arisa)
- Next Gen FC
- Dargen Bonus (dedicato a Dargen D'Amico)