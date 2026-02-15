Clerici batte De Filippi e in Rai si esulta: “Momento storico, C’è posta per te battuto per la prima volta”

È una domenica di gioia tra i corridoi Rai e si esulta per un risultato salutato come storico. I risultati degli ascolti di sabato 14 febbraio potrebbero segnare una svolta storica, almeno dal punto di vista delle motivazioni per il servizio pubblico.

Per la prima volta nella storia Maria De Filippi viene battuta con il suo titolo più forte, C'è posta per te, com cui non c'è mai stata partita. Quest'anno le cose sono andate invece in modo diverso. Sin da subito Clerici ha dimostrato di potersela giocare, di settimana in settimana ha rosicchiato sulla concorrenza e infine ha chiuso con la vittoria in volata per la finale.

Ovviamente nulla è definitivo, già lo scorso anno c'era stato un sorpasso in autunno, la sfida era tra Ballando e Tu si que vales, ma in questa stagione De Filippi ha saputo correggere subito il tiro e riportarsi in testa, apportando aggiusti al suo programma.

Di certo, però, si individua una tendenza interessante di questo gennaio: Clerici vola e De Martino, allo stesso tempo, è sopra Scotti. Risultati che ribaltano, per certi versi, il trend di inizio stagione, quando Canale 5 grazie alla forza de La Ruota della Fortuna aveva iniziato a domina a sorpresa la fascia dell'access.

Il clamoroso risultato di sabato 14 febbraio viene salutato come un "ribaltone" negli equilibri televisivi del sabato sera. Come apprende Fanpage, nei corridoi Rai, c'è grande entusiasmo e qualche sospiro di sollievo, proprio in relazione al trend iniziale di questa stagione, oltre che per le premesse delle prossime settimane, con Sanremo che incombe e alcune nuove produzioni – dal ritorno di Step a Canzonissima con Milly Carlucci, passando per lo stesso The Voice Generation con Clerici – che hanno bisogno di una spinta forte dal punto di vista reputazionale, viste anche le difficoltà delle ultime settimane tra imbarazzi olimpici e querelle politiche, come la vicenda Pucci.

Un risultato "storico" che consente a Rai1 di guardare alla parte finale di stagione con maggiore ottimismo e che costringerà De Filippi a fare valutazioni su un format, il suo C'è posta per te, apparentemente inattaccabile. Anche i colossi possono avere punti deboli, d'altronde, ma se c'è una cosa che De Filippi ci ha insegnato, è la sua capacità di intravedere le difficoltà e saper trovare delle soluzioni prima che le crisi diventano tali. Cosa si inventerà questa volta?