Ascolti Tv 29 marzo, Amici cresce (24.1%) e Canzonissima va giù (19.4%) nella sfida del sabato

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Il sabato sera torna a essere territorio di scontro tra Maria De Filippi e Milly Carlucci. Amici contro Canzonissima è la nuova sfida, che si rinnova per la seconda settimana consecutiva con l'appuntamento di sabato 28 marzo. UNa settimana prima i due programmi avevano totalizzato ascolti ravvicinati, con Amici in testa con 3.295.000 spettatori pari al 23.8% di share e Canzonissima a inseguire con 2.582.000 spettatori pari al 22.5% di share. Oggi si attende di capire se la forbice si sia allargata o ristretta.

Amici contro Canzonissima, i dati di Canale 5 e Rai1

I risultati del 28 marzo ci dicono che il divario tra i due programmi si è allargato e che Maria De Filippi tenta la fuga, salendo a 3.361.000 spettatori con uno share del 24.1%,mentre contrario di Canzonissima vede il suo dato in contrazione, 2.135.000 spettatori pari al 19.4% di share nonostante la chiusura 40 minuti dopo il competitor.

Gli ascolti delle altre reti

Oltre alla sfida tra le reti ammiraglie, qui gli ascolti delle altre reti. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 715.000 spettatori pari al 4.2%, su Italia1 Cattivissimo me 2 conquista 683.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 è andato in onda La Pelle del Mondo che raggiunge 367.000 spettatori e il 2.3%. Rete4 propone Pari e dispiari e totalizza 921.000 spettatori (6%). Su La7 in onda In Altre Parole che raccoglie 1.378.000 spettatori con il 7.5% nella prima parte e 655.000 spettatori con il 4.7% nella seconda parte.

I dati dell'access, la sfida tra De Martino e Scotti

Inevitabilmente spazio anche ai dati dell'access, che al sabato si contrae nella sua durata e vede De Martino e Scotti chiudere alle 21.20 precise. Il testa a testa in contrapposizione vede Rai1 leggermente in testa con Affari Tuoi che totalizza 4.523.000 spettatori (24.2%) e La Ruota della Fortuna che arriva a 4.275.000 spettatori e il 22.8%.