Carlo Conti e la stoccata a Mediaset da Fiorello: “Sal Da Vinci su Rai1 è in diretta, non registrato”

Carlo Conti lancia una stoccata a Mediaset dai microfoni de La Pennicanza. Il conduttore ha sottolineato come nel secondo appuntamento di Sanremo Top, sabato 14 marzo, avrà ospite Sal Da Vinci, mentre su Canale 5 ci sarà un concerto del cantante registrato.

In radio o in tv, quando c'è di mezzo Rosario Fiorello tra una battuta e l'altra non mancano mai considerazioni sull'attualità, soprattutto quando riguarda il mondo dello spettacolo. Ed è così che nella puntata de La Pennicanza, il programma che conduce dal lunedì al venerdì alle ore 13:45, lo showman siciliano non perde occasione di chiamare Carlo Conti per fargli gli auguri di compleanno e non può mancare, ovviamente, l'argomento Sanremo, nello spin off che il conduttore presenterà sabato 14 marzo su Rai1. L'ex direttore artistico del Festival, quindi, manda una frecciatina a Mediaset, su Sal Da Vinci.

Carlo Conti e la stoccata a Mediaset

Il riferimento è alla scelta da parte di Canale 5 di mandare in onda un concerto di Sal Da Vinci, al posto della puntata di C'è Posta per te che, infatti come anticipato da Fanpage, ha chiuso i battenti in anticipo, il tutto per contrastare proprio l'appuntamento con Sanremo Top. Ed è su questo punto, infatti, che gioca Carlo Conti, provocato da Fiorello, e dice: "Domani su Canale 5 c’è Sal Da Vinci ma lì è registrato, io ce l’ho in diretta". Insomma, una frase diretta, con la quale il conduttore vuole sottolineare il fatto che alla fine, la strategia del competitor non sembra sia stata vincente, dal momento che la presenza del vincitore della kermesse potrebbe attrarre più pubblico che un suo concerto non live.

La strategia naufragata di Mediaset

Per correre ai ripari, infatti, ai piani alti di Cologno Monzese si era deciso di far concludere prima del previsto la stagione di C'è Posta per te che, comunque, ha registrato risultati in media con gli anni passati e quindi più che ottimi in termini di ascolti. La scelta di mostrare un concerto di Sal Da Vinci, reduce dalla trionfale vittoria sanremese, sembrava essere la soluzione ideale per contrastare il secondo appuntamento con Carlo Conti e il suo team, ma così non è stato, dal momento che il vincitore della kermesse è stato chiamato proprio per l'ultima puntata di Sanremo Top, una vera e propria ciliegina sulla torta. A Mediaset, quindi, non resta che aspettare il serale di Amici, per rinfrancarsi nella prima serata del sabato sera che, almeno a febbraio, non è stata particolarmente brillante.