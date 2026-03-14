Sal Da Vinci a reti unificate, canta Rossetto e Caffè su Rai 1 Canale 5 contemporaneamente

Quello che è successo in televisione sabato 14 marzo ha pochi precedenti, forse nessuno. Il protagonista di questa anomalia è Sal Da Vinci, trionfatore dell'ultimo Festival di Sanremo che si è ritrovato protagonista in contemporanea sia su Rai1 che Canale 5. Ma dirla così non rende l'idea del momento surreale, perché che Sal Da Vinci sarebbe stato su entrambe le reti in contemporanea era cosa già nota, ve lo avevamo anticipato proprio qui su Fanpage tramite l'articolo di Massimo Falcioni pubblicato giorni fa.

La singolarità del momento sta nel fatto che a Sanremo Top hanno deciso di rispondere alla messa in onda del concerto di Sal Da Vinci su Canale 5 facendo cantare all'artista il suo successo Rossetto e Caffè nello stesso preciso istante in cui l'artista la eseguiva nel concerto registrato mesi fa, ritrasmesso su Canale 5 proprio questa sera.

La sovrapposizione ha dato vita a un momento irreale perché gli spettatori che si sono ritrovati a fare zapping tra i due canali in quei minuti hanno potuto ascoltare le due esecuzione quasi sincronizzate, come fossero sovrapposte. Una coincidenza che coincidenza non può essere e c'è da immaginare che a Rai1 abbiano voluto intercettare di proposito l'esecuzione di Rossetto e Caffè sul canale concorrente, con l'intenzione di dare vita proprio a un momento di questo tipo. Un momento a reti (ammiraglie) unificate paragonabile solo al discorso del presidente della Repubblica di fine anno.

La presenza di Sal Da Vinci in televisione nella serata di sabato 14 marzo era di per sé una notizia, proprio per il cambio di programmazione provocato dalla messa in onda del concerto del cantante su Canale 5. Una scelta opportunistica, corsara, finalizzata ad intercettare il successo sanremese dell'artista, legata anche al taglio di una puntata di C'è Posta per Te di cui vi avevamo parlato. Carlo Conti ha quindi deciso di rispondere alla scelta della concorrenza raddoppiando la presenza di Sal Da Vinci a Sanremo Top, già ospite nella prima puntata e richiamato proprio per cantare prima Rosetto e Caffè e poi Per sempre sì, la canzone con cui ha vinto Sanremo 2026. Il conduttore ci aveva scherzato su in settimana, ospite di Fiorello, rivendicando che solo Rai1 lo avrebbe avuto in diretta.