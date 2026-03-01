Sal Da Vinci cade in diretta a Domenica In, la reazione dopo l’incidente: “Ora finiremo su tutti i Tg”

Incidente per il vincitore di Sanremo 2026 a Domenica In. Sal Da Vinci è scivolato in studio durante la diretta condotta da Mara Venier, la reazione dell’artista: “Tutto bene, mi sono solo sporcato il pantalone. Finiremo su Blob, ma sono ancora vivo”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Piccolo incidente di percorso per Sal Da Vinci durante lo speciale di Domenica In dedicato a Sanremo 2026. Il cantante, tra i grandi protagonisti di questa edizione e reduce dalla vittoria con "Per sempre sì", è stato vittima di una caduta in studio che ha subito fatto il giro dei social. La reazione: "Finiremo su tutti i Tg".

La caduta in studio a Domenica In

Mentre stava facendo il bis di "Per sempre sì", il brano che gli ha consegnato la vittoria al Festival, Sal Da Vinci è caduto mentre si dilettava a cantare in mezzo al pubblico in studio. Nonostante il capitombolo, si è rialzato immediatamente dando prova di grande autoironia: "Tutto bene, mi sono solo sporcato il pantalone. Ora andremo su tutti i Tg e finiremo dritti su Blob, ma sono ancora vivo", ha scherzato rassicurando Mara Venier. Oltre al momento di ilarità, Da Vinci ha colto l'occasione per lanciare un messaggio profondo dedicato alle nuove generazioni di musicisti, partendo proprio dalla sua lunga gavetta. "Dico ai giovani di non avvilirsi davanti al fallimento", ha dichiarato. E ancora: "Sono quelle cose che arrivano nella vita, ma se ce l'ho fatta io, può farcela chiunque". Un invito alla resilienza che ha raccolto l'applauso dello studio, supportato anche da Iva Zanicchi che ha svelato un retroscena: "Avevo predetto che avresti vinto tu".

L'invito a De Martino: "Statuette anche per il secondo e terzo posto"

Il cantante ha poi rivolto un pensiero all'organizzazione del Festival, suggerendo al Direttore Artistico di istituire un riconoscimento fisico anche per chi raggiunge il secondo e il terzo posto, così da poter portare a casa un ricordo tangibile della scalata all'Ariston. Guardando al ritorno a casa, Sal Da Vinci si prepara a riabbracciare la sua città: "Questo premio lo porto a Napoli, così sarà bagnato anche dal mare della mia terra, ma Sanremo resta nel cuore per sempre". Il vincitore ha infine donato a Mara Venier un anello su cui è inciso il titolo della sua canzone: "Ti dono la mia amicizia eterna, per me è una cosa importante". La conduttrice, commossa, ha accettato il regalo e l'ha subito indossato.