Sal Da Vinci dopo la finale di Sanremo bacia la moglie Paola Pugliese, le prime parole in lacrime dopo la vittoria

Sal Da Vinci ha dedicato la vittoria di Sanremo 2026 alla famiglia e alla sua città, Napoli: dopo essere stato proclamato vincitore sul palco dell’Ariston, ha baciato la moglie Paola e abbracciato il figlio Francesco. Le prime immagini dopo la finale.

Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 con il suo brano diventato già tormentone, Per sempre sì, un inno al matrimonio e all'amore adulto. Per l'artista napoletano si è trattato di un ritorno sul palco dell'Ariston, atteso da ben 17 anni: la sua ultima, e unica, partecipazione al Festival risale al 2009, quando partecipò con "Non riesco a farti innamorare", che arrivò terzo. Stavolta è stato premiato con la canzone che racconta la lunga storia d'amore, coronata con il matrimonio, promessa davanti a Dio. La dedica sarebbe alla moglie, Paola Pugliese, con la quale ha condiviso la vittoria della kermesse.

Il momento più tenero ed emozionante nel lungo e intenso bacio alla moglie. Il trionfo di Sal Da Vinci a Sanremo 2026 è un'esplosione di gioia e commozione che travolge l'Ariston, mentre Napoli festeggia il suo "re" #Sanremo2026

Una volta ricevuto il premio e raggiunto il backstage del Teatro Ariston, le telecamere Rai hanno ripreso il momento del bacio commosso e passionale tra il cantante e la sua dolce metà, al suo fianco da 40 anni. "Dopo 17 anni sono ritornato al Festival di Sanremo, l'ultima volta avevo preso il premio da terzo classificato. Questa volta hanno esagerato. La sincerità e l'onestà è arrivata al cuore di tutti. Dedico questa vittoria alla mia famiglia, alla mia città che mi ha sempre sostenuto, e poi a una persona che non c'è più, Vincenzo D'Agostino, la poesia delle mie melodie. Ho perso mio padre qualche anno fa, lui da lassù è vicino a me sempre", ha dichiarato ai microfoni dei giornalisti presenti, con la voce rotta dalla commozione.

Ad attenderlo dietro le quinte dopo la proclamazione anche il figlio Francesco Da Vinci, che ha collaborato alla creazione del brano vincitore. RaiNews.it ha ripreso l'abbraccio in lacrime tra padre e figlio. Il cantante figlio d'arte ha poi aggiornato il suo profilo Instagram con le foto scattate con il papà e il premio tra le mani: "Saremo io e te, per sempre. Il premio del popolo la vittoria di tutti". Prima che Sal Da Vinci salisse sul palco dell'Ariston dove è stato eletto vincitore della 76esima edizione della kermesse, il figlio Francesco gli aveva dato la giusta carica: "Una parte di me su quel palco con te, essere co-autore di questo brano che ci sta regalando emozioni inaspettatamente incredibili è un qualcosa che a parole è veramente difficile da spiegare. Una cosa è certa, saremo io e te per sempre", aveva scritto a corredo di alcune foto.