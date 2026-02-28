La vita privata di Sal Da Vinci, la moglie Paola Pugliese e i due figli Francesco e Annachiara

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'ultimo anno, il noto cantante e attore Sal Da Vinci, pseudonimo di Salvatore Michael Sorrentino, ha conquistato e fatto cantare tutti con Rossetto e caffè, una canzone che parla di un amore intenso e contrastato tra momenti "dolci e amari". Eppure nella vita reale di Sal Da Vinci, le difficoltà restano solo parole: da oltre 30 anni il cantante condivide una storia d'amore solida e serena con la moglie, Paola Pugliese, un legame che ha dato vita ad uno splendido matrimonio, due figli e tre nipotini.

La lunga storia d'amore con Paola Pugliese

Paola Pugliese è nata a Napoli nel 1968 e, essendo una donna molto riservata e lontana dai riflettori, queste sono le poche notizie che si abbiamo sulla sua vita privata. Il primo incontro tra i due è avvenuto quando entrambi erano adolescenti, proprio ha ricordato proprio il cantante in un'intervista: "Le ho provate tutte per fare colpo su di lei. Ha un anno in più e, dalle nostre parti, di solito è l’uomo che deve essere più grande. Lei non mi filava, mi chiamò pure ‘criaturo’, ma io sono testardo". Il loro amore è cresciuto nel tempo e nel 1992 Sal Da Vinci e Paola Pugliese sono diventati marito e moglie, costruendo poi la famiglia che avevano sempre sognato. "Io e mia moglie siamo cresciuti insieme, tra le difficoltà. È lei che mi ha dato la forza per farcela", aveva confessato il cantante. Nel 1993 è nato il primo figlio, Francesco; la seconda figlia, Annachiara, è invece nata nel 1998.

I figli di Sal Da Vinci sono Francesco e Annachiara

Il primo figlio Francesco, ha deciso di seguire le orme del padre: nel 2019 ha partecipato al talent show The Voice of Italy arrivando in semifinale. Inoltre ha preso parte alla serie di successo Gomorra sia come attore che come autore di un paio di brani musicali usati come colonna sonora. Francesco è a sua volta padre di due figli, avuti con la moglie Riccarda Ambrosio.

La seconda figlia, Annachiara, lavora nel mondo della moda e dei social network ed è legata con il calciatore Salvatore Santoro, suo coetaneo. Secondo alcune indiscrezioni la loro storia sarebbe iniziata iniziata ad aprile del 2020, un anno dopo è giunta la proposta di matrimonio nella romantica cornice di Disneyland Paris, a Parigi, e poi le nozze nel 2022. Ad accompagnarla all'altare, naturalmente, il padre Sal Da Vinci, che si è emozionato già prima di entrare in chiesa. Il cantante, pochi giorni prima delle nozze, aveva dedicato un dolce messaggio sui social alla figlia.

Sal Da Vinci è diventato nonno tre volte

Da Vinci è anche nonno di tre nipoti: nel 2023 ha annunciato la nascita della sua terza nipotina Nina, secondogenita di Francesco e Riccarda D’Ambrosio, nata il 20 aprile. Francesco aveva già dato alla luce il primo figlio, Salvatore jr., nel 2018. Inoltre, l’11 maggio 2023, è nata la figlia di Annachiara Sorrentino e Salvatore Santoro, rendendo Sal Da Vinci nonno per la terza volta. La famiglia vive a Napoli nel quartiere Chiaia.