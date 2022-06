Sal Da Vinci accompagna la figlia all’altare, Annachiara Sorrentino ha sposato Salvatore Santoro L’artista partenopeo, emozionatissimo, ha accompagnato la figlia Annachiara, 23 anni, fino all’altare, consegnandola tra le braccia di Salvatore Santoro, calciatore napoletano che gioca nella Pistoiese.

A cura di Giulia Turco

Annachiara Sorrentino ha sposato Salvatore Santoro. Il matrimonio tra la giovane figlia di Sal Da Vinci, 23 anni, e il calciatore napoletano classe 1998 si è celebrato nella giornata di martedì 21 giugno. Una cerimonia con tutti i dettagli sfarzosi che l'occasione richiedeva, a partire dall'abito di Annachiara tempestato di brillantini. Ad accompagnarla all'altare, naturalmente, il padre Salvatore Michael Sorrentino conosciuto come Sal Da Vinci, che si è emozionato già prima di entrare in chiesa.

Il matrimonio di Annachiara Sorrentino e Salvatore Santoro

L'artista partenopeo è stato ripeso dagli invitati mentre, carico di emozione, si sistemava la giacca in attesa del fatidico momento. Presa per mano, ha accompagnato la figlia Annachiara fino all'altare, consegnandola tra le braccia dello sposo, Salvatore Santoro, calciatore coetaneo che ad oggi gioca in prestito alla Pistoiese. La 23enne fa coppia con il calciatore napoletano da almeno lo scorso settembre, quando ha iniziato a rendere pubblica la sua relazione sui social. Secondo le indiscrezioni la loro storia sarebbe iniziata ad aprile del 2020. Lo scorso gennaio poi è arrivata la proposta di matrimonio a Parigi, nella romantico cornice di Disneyland Paris. "Mille volte sì", aveva fatto sapere Annachiara su Instagram pubblicando le foto dell'anello.

La dolce dedica di Sal Da Vinci alla figlia Annachiara

Pochi giorni prima delle nozze, l'artista aveva pubblicato su Instagram un collage di due foto: nella prima tiene in braccio Annachiara bambina, nell'altra la figlia è una giovane donna. Non cambia operò l'affetto che li unisce. "Ormai l’attesa volge al termine. Sempre meno giorni ci dividono dal grande evento", scrive Sal Da Vinci. "Sento nel mio petto, il cuor battere forte per un’emozione che forse non ho mai raccontato così nelle mie canzoni. Ho sempre desiderato vederti insieme ad un uomo che ti amasse quanto me… (un po’ difficile)", è la sua dedica.

