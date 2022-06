La figlia di Paola Perego si è sposata: le nozze di Giulia Carnevale e Filippo Giovannelli La conduttrice ha partecipato alle nozze della figlia Giulia Carnevale che ha sposato Filippo Giovannelli con una romantica cerimonia sul litorale laziale. La coppia ha già avuto due bambini, Pietro nato nel 2018 e Alice che nel 2020 ha reso Paola Perego nonna per la seconda volta.

A cura di Giulia Turco

Giulia Carnevale si è sposata. Paola Perego ha partecipato al matrimonio della figlia con Filippo Giovanelli, storico fidanzato che le ha già regalato due splendidi nipotini. Le foto e i video del romantico giorno del sì raccontano di una cerimonia celebrata nella cornice di Sperlonga, sul litorale laziale, subito prima del weekend. Poi il meritato relax in famiglia con un giro in barca, bambini al seguito. Paola Perego ha postato una dolcissima foto degli sposi, durante il momento della torta, che ha collezionato decine di auguri social tra i commenti.

La famiglia di Giulia Carnevale e Filippo Giovannelli

Giulia Carnevale è la figlia nata nel 1992 dalla storia d’amore tra la conduttrice e l’ex calciatore Andrea Carnevale, finita tre anni dopo la sua nascita. È la fondatrice di Cassandra management ed è mamma di due bambini. Alice, nata nel dicembre 2020 nel pieno della pandemia, e il primogenito Pietro arrivato in famiglia nel 2018. Da circa cinque anni è legata a Filippo Giovannelli, papà di entrambi i piccoli e analista finanziario. Durante la sua seconda gravidanza Giulia Carnevale era finita nel mirino dei social per un post nel quale parlava della maternità in tutti i suoi aspetti, anche quelli più estenuanti. “Vi diranno che è un momento meraviglioso, diffidate, arriverà un momento in cui vi sentirete dei contenitori esausti”.

Paola Perego e la gioia di essere nonna bis

Lo scorso gennaio la conduttrice aveva annunciato con gioia di essere diventata nonna per la seconda volta. La figlia Giulia aveva appena dato alla luce la piccola Alice. “L’amore non si divide, si moltiplica, Benvenuta Alice”, aveva scritto Paola Perego postando uno scatto direttamente dall’ospedale. Nonna generosa, già nel 2018 Paola Perego aveva condiviso con i fan il suo entusiasmo: “Diventare nonna è essere mamma due volte”, aveva spiegato promettendo di riempire di attenzioni il piccolo Pietro: “Non vedo l’ora di viziarlo”.