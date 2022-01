Paola Perego nonna bis: è nata Alice, la seconda figlia di Giulia Carnevale Paola Perego è diventata nonna per la seconda volta: sua figlia Giulia Carnevale è diventata mamma, ha dato alla luce Alice. L’annuncio con un post su Instagram.

A cura di Gaia Martino

Paola Perego è diventata nonna per la seconda volta. Sua figlia Giulia Carnevale e il compagno Filippo Giovannelli hanno accolto in famiglia Alice, la seconda arrivata in famiglia. Il primogenito Pietro è nato nel novembre del 2018 e a distanza di qualche anno, lo scorso agosto, i genitori bis hanno dato la notizia che presto avrebbero allargato la famiglia. Per Paola Perego e suo marito Lucio Presta si tratta di un momento ricco di emozioni: lo scorso ottobre il figlio dell'agente di spettacolo, Niccolò, e la compagna Lorella Boccia gli hanno regalato un nipotino, Luce Althea. Questa mattina una nuova nascita mette il buonumore in famiglia.

Paola Perego annuncia la nascita della nipotina

La figlia di Paola Perego, Giulia Carnevale, ha partorito in queste ultime ore. Ha dato alla luce Alice, rendendo la sua mamma nonna bis. Dopo Pietro, una femminuccia allarga la famiglia Carnevale Giovannelli. Con un post la conduttrice ha annunciato: "L'amore non si divide, si moltiplica. Benvenuta Alice" e nelle IG story ha aggiunto una foto con il papà bis: entrambi in camice da ospedale, fanno ‘ok' con il pollice in segno di grande felicità. Già nel corso della scorsa gravidanza la conduttrice aveva condiviso il suo entusiasmo: radiosa al pensiero di diventare nonna, aveva confessato di non vedere l'ora di viziare i suoi nipoti.

Chi è Giulia Carnevale, la figlia di Paola Perego

La mamma bis che nelle ultime ore ha dato alla luce Alice è nata dal primo matrimonio di Paola Perego con il calciatore Andrea Carnevale. Suo fratello minore è Andrea Carnevale, giovane dj. Classe 1992, Giulia Carnevale non ha seguito le orme della madre in tv. Ha fondato un'agenzia di managment e oltre al lavoro si dedica a pieno alla sua famiglia. Nel 2018 è nato il primogenito Pietro, e nell'ultimo anno lei ed il suo compagno Filippo Giovannelli, analista finanziario, hanno deciso di allargare la famiglia.