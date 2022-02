Chi è Paolo Carta, il compagno di Laura Pausini e padre di sua figlia Paola Laura Pausini sarà uno degli ospiti del Festival di Sanremo 2022. Artista italiana apprezzata anche all’estero, ha collezionato numerosi riconoscimenti, come il recente Golden Globe. Accanto a lei dal 2005 c’è il compagno Paolo Carta, musicista, padre della piccola Paola, nata nel 2013.

A cura di Ilaria Costabile

Laura Pausini sarà ospite del Festival di Sanremo per il terzo anno consecutivo. È una delle artiste italiane più apprezzate anche all'estero, fuori dai confini europei. Il suo talento è stato più volte riconfermato dai tanti riconoscimenti vinti nel corso della carriera, come il suo primo Golden Globe conquistato per il brano Io sì, canzone originale del film La vita davanti a sé. Ad accompagnarla e supportarla nel suo percorso, dal 2005 ad oggi, c'è il compagno Paolo Carta, con cui non ha ancora fatto il grande passo. Insieme hanno avuto una bambina, Paola, nata nel febbraio 2013.

Chi è Paolo Carta, fidanzato di Laura Pausini e musicista

Paolo Carta è l'uomo con cui Laura Pausini condivide ogni giorno della sua vita, tanto professionale quanto privata, il suo compagno, la persona che la sostiene, che da 15 anni tiene vivo il grande sentimento che li unisce. Nato il 18 aprile 1964, Paolo Carta aè uno stimato musicista che ha collaborato con artisti del calibro di Adriano Celentano, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti. Nel corso della sua lunga carriera, ha avuto modo di accompagnare anche Gloria Gaynor, Whitney Houston e Lionel Richie. Nel 2005, Paolo Bonolis lo volle al Festival di Sanremo, dove aprì la kermesse canora con una versione rock dell'Inno di Mameli. Nello stesso anno, ha avuto inizio la collaborazione con Laura Pausini, che continua tutt'oggi e si rivela piuttosto fruttuosa.

La storia d'amore tra Laura Pausini e Paolo Carta

A marzo del 2005, Paolo Carta e Laura Pausini hanno intrapreso una relazione. In un'intervista, la cantante spiegò che per lei non era stato facile vivere questa storia d'amore, dal momento che lui prima aveva un matrimonio alle spalle e tre figli:

Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo che era già stato sposato. Era fuori dalle mie convinzioni. Ho impiegato tantissimo ad accettare quest’amore. Che invece era forte. Siamo ancora qui, insieme. E Paolo l’ho preso con i suoi tre figli, allora avevano 12, 11 e 3 anni: mai pensato di sostituirmi alla mamma, ma non volevo che questa storia potesse, anche minimamente, procurare danni a loro.

Il loro amore va avanti, quindi, da sedici anni e non sono mancati nel corso di questo lungo periodo dimostrazioni e dichiarazioni social da parte della cantante, che non ha mai esitato a scrivere qualche parola sulla loro storia d'amore. In occasione di San Valentino, la cantante ha scritto accanto ad una foto che li ritrae insieme "Quando nelle mie canzoni vi auguro di innamorarvi, vi auguro di essere come noi che dopo sedici anni è ancora come se fosse il primo giorno". Con queste sue parole ha messo a tacere le polemiche nate in seguito alle dichiarazioni di Alda D'Eusanio nella casa del Grande Fratello Vip. La giornalista aveva diffuso la voce secondo cui Paolo Carta avesse atteggiamenti violenti nei confronti di Laura Pausini. La coppia l'ha querelata e lei è stata espulsa poco dopo dal reality, chiedendo anche scusa per l'accaduto.

La piccola Paola Carta è la figlia di Laura Pausini e Paolo Carta

Prima di conoscere Laura Pausini, Paolo Carta aveva già un matrimonio alle spalle. Era stato sposato con Rebecca Galli, da cui aveva avuto tre figli: Jader, Jacopo e Joseph. La coppia si è poi separata nel 2006 e ha divorziato ufficialmente nel 2012. Laura Pausini e Paolo Carta invece hanno avuto insieme una bambina, la piccola Paola, nata l'8 febbraio del 2013 e che oggi ha 9 anni. Sul suo profilo Instagram (IG @paolocartaofficial), Paolo condivide scatti con la sua famiglia e del suo lavoro come musicista.