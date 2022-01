Sabrina Ghio incinta del secondo figlio dopo la malattia: “È la ragione per cui ho resistito” L’ex ballerina di Amici e tronista di Uomini e Donne ha annunciato la sua seconda gravidanza, dopo un periodo buio segnato dalla sua malattia. Lo scorso luglio era stata ricoverata per un’operazione, oggi ha una nuova forza.

A cura di Giulia Turco

Sabrina Ghio aspetta il suo secondo figlio da Carlo Negri. L’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato su Instagram la sua seconda gravidanza, dopo lunghi mesi di sofferenze. Lo scorso settembre infatti aveva rotto il silenzio sulla sua malattia, un processo tumorale scoperto, fortunatamente, in una fase iniziale, che ha combattuto sottoponendosi in estate ad un intervento chirurgico.

Sabrina Ghio annuncia la gravidanza

La vita è tornata a sorridere alla 36enne che dopo un anno difficile ha scoperto che diventerà mamma per la seconda volta. L’amore non l’ha mai abbandonata ed è stata lo spiraglio di luce durante la battaglia contro la malattia. Il compagno Carlo Negri, alla quale è legata dal 2019, le ha chiesto di sposarla e presto saranno genitori del loro primo figlio in comune. “Quanto dolore c’è dietro ad un sorriso? Ecco ad oggi posso dire che i miei sorrisi in questi lunghi, interminabili e strazianti mesi hanno nascosto tanto dolore, tante paure e tante lacrime… solo io so quanto ho pianto quei giorni e solo io so quanto pesavano quelle lacrime… quelle lacrime che oggi baciano il mio viso e mi fanno dire che tu sei la ragione per cui ho resistito, la ragione per cui ho affrontato tutto in silenzio, con rispetto e dignità, la ragione che mi ha spinta a crederci ancora", ha scritto su Instagram Sabrina Ghio, già mamma di Penelope, 8 anni, nata dal precedente matrimonio con Federico Manzolli.

La paura dopo la scoperta della malattia

Lo scorso luglio l’ex ballerina di Amici era apparsa sui social durante il ricovero in ospedale. Un momento difficile condiviso con i suoi follower, ai quali non aveva nascosto paure e timori: “Con la paura nelle vene e le dita incrociate sperando che vada tutto bene”, scriveva. Oggi si guarda alle spalle con la gioia nel cuore e una forza maggiore: