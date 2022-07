La figlia di Eddie Murphy Brie ha sposato Michael Xavier, la foto di famiglia e il ballo con papà La figlia di Eddy Murphy Brie ha sposato l’attore Michael Xavier a Beverly Hills: papà star di Hollywood ha accompagnato la figlia all’altare, poi si è divertito a ballare con lei al centro della pista. Infine il discorso: “Vi auguro solo amore e felicità”.

A cura di Gaia Martino

Bria Murphy, la figlia della celebre star di Hollywood Eddie, ha sposato l'attore Michael Xavier. Sabato 9 luglio a Beverly Hills la coppia ha celebrato le nozze con amici e familiari in una location suggestiva, tra fiori, piante e luci. La sposa è la primogenita di dieci figli del volto di Una poltrona per due: è nata nel 1989 da mamma Nicole Mitchell, nello stesso anno di nascita del fratello Eric, nato dalla relazione dell'attore con Paulette McNeely. Papà Eddie Murphy ha accompagnato la figlia all'altare, poi si è divertito a ballare con lei al centro della pista durante il party di nozze.

Le nozze di Bria Murphy e Michael Xavier

Sabato 9 luglio Bria Murphy ha giurato amore eterno al compagno attore Michael Xavier. La funzione religiosa si è tenuta nel pomeriggio, papà Eddie ha accompagnato la figlia all'altare, come attestano i video pubblicati dai presenti su Instagram, poi dopo il "sì" la foto di famiglia con anche mamma Nicole Mitchell. Dopo gli invitati si sono scatenati con gli sposi, tra danze a ritmo di musica e cibo. Il papà della sposa si è divertito a ballare con lei, poi sul palco ha dedicato alcune parole ai novelli: "Sono molto orgoglioso, molto felice, di vedervi tutti qui. Agli sposi Brie e Michael non auguro altro che amore e felicità", prima di far sorridere tutti continuando ad augurare amore ai presenti.

Gli invitati alle nozze

La cerimonia, scrive People, si è svolta con circa 250 invitati: tra questi c'erano i fratelli della sposa, Eric e Christian Murphy, nati rispettivamente da mamma Paulette McNeely e Tamara Hood, poi Zola Ivy, Shayne Audra e Bella, sorelle nate dalla stessa mamma della sposa Nicole Mitchell, che avevano il ruolo di damigelle. Tra gli invitati anche Jasmin Lawrence, figlia di Martin Lawrence, fidanzata con Eric Murphy, Laura Vandervoort, la star di Smalville e il film Ted, e Paige Butcher, la compagna di Eddy Murphy e madre dei suoi figli, Izzy Oona e Max Charles.

I fratelli e le sorelle di Brie Murphy