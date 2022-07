Nina Senicar e Jay Ellis sposati in gran segreto rendono pubblica la foto delle nozze: “Per sempre” Lo scorso 9 luglio Nina Senicar ha sposato Jay Ellis, star di Hollywood con cui vive una storia d’amore dal 2015 e padre di sua figlia nata nel 2019. Nelle ultime ore la coppia ha pubblicato la prima foto del matrimonio.

A cura di Gaia Martino

Ph credits Instagram Nina Senicar

Lo scorso 9 luglio Nina Senicar ha sposato la star di Hollywood Jay Ellis in una cerimonia tenuta nascosta ai media. Le nozze segrete sono diventate pubbliche grazie agli amici invitati che hanno condiviso alcuni scatti della romantica giornata che si è tenuta in Toscana, a Villa Mangiacane, una tenuta che si trova vicino la città di San Casciano. Nelle ultime ore la sposa, attrice ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi, ha reso pubblica la prima foto del giorno in cui ha giurato amore eterno al suo compagno con cui vive una storia d'amore dal 2015, e padre di sua figlia nata nel 2019 Nora Grace.

Il matrimonio di Nina Senicar e Jay Ellis

Jay Ellis e Nina Senicar hanno condiviso la prima foto del matrimonio celebrato lo scorso 9 luglio in Toscana. Oltre la data, hanno accompagnato lo scatto con la frase "Per sempre". Elegantissimi, lo sposo ha scelto un abito color bordeaux per la cerimonia, lei invece un tradizionale abito bianco con un maxi spacco sulla gamba.

Nina Senicar ha reso pubbliche anche alcune sue fotografie, ringraziando Dolce e Gabbana per l'abito. "Il mio abito dei sogni" ha scritto a corredo di fotografie del suo giorno speciale. Tantissimi messaggi di auguri e complimenti per lei, anche da VIP come Melissa Satta, Chiara Biasi, Autumn Rowe.

L'amore di Nina Senicar e Jay Ellis

La storia d'amore tra Nina Senicar e Jay Ellis è sempre stata lontana dalle luci dei riflettori: entrambi molto riservati, stanno insieme dal 2015 ma la relazione è salita alla ribalta due anni dopo. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi e la star di Hollywood, che interpreta il ruolo di Reuben Payback Fitch in Top Gun: Maverick, nel 2019 sono diventati genitori di Nora Grace, la loro bambina che spesso mamma Nina condivide sui suoi profili social. Si sono sposati il 9 luglio 2022, mantenendo private le loro nozze celebrate tra pochi intimi: solo oggi hanno reso pubbliche la loro foto da sposati.