“Anya Taylor-Joy ha sposato Malcolm McRae”, nozze segrete in Comune per La Regina degli Scacchi Anya Taylor-Joy, la “Regina degli scacchi” nell’omonima serie Netflix, avrebbe sposato in segreto il fidanzato Malcolm McRae. A rivelarlo il sito americano Page Six, secondo il quale la coppia starebbe anche programmando una seconda cerimonia più ampia con parenti e amici.

A cura di Elisabetta Murina

A poche ore dalla notizia del matrimonio segreto di Jennifer Lopez e Ben Affleck, il sito americano Page Six rivela un'altra unione a sorpresa tra due star. Si tratta di Anya Taylor-Joy, 26 anni, nota al pubblico per il suo ruolo da protagonista nella serie La regina degli scacchi, e del fidanzato musicista Malcolm McRae.

Le nozze segrete de "La regina degli scacchi"

Stando a Page Six, l'attrice e il fidanzato si sarebbero sposati lontano della telecamere, con una modesta cerimonia in Comune negli Stati Uniti. Per il momento ancora nessun dettaglio ufficiale è stato rivelato dai diretti interessati o dagli invitati. Quel che è certo è che le nozze sono arrivate a sorpresa, dopo un anno di fidanzamento e senza essere precedute da nessun annuncio ufficiale.

Secondo alcune fonti, i neo sposi starebbero pianificando anche una festa più ampia con amici e familiari, ma solo quando l'attrice avrà terminato le riprese del prequel di Md Max: Fury Road in Australia e potrà tornare a Los Angeles, dove vive, per un periodo più lungo di tempo.

L'amore tra Anya Taylor-Joy e Malcolm McRae

La coppia ha confermato ufficialmente la loro relazione a marzo, in occasione della festa degli Oscar di Vanity Fair. Tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni, pare che la loro frequentazione vada avanti da oltre un anno. La star de La regina degli Scacchi non ha annunciato ufficialmente le nozze con il musicista, anche se le voci sul fatto che la loro relazione fosse ormai solida si erano diffuse il mese scorso, quando l'attrice era stata vista per la prima volta con l'anello di fidanzamento al dito. Ora le due star hanno ufficializzato il loro legame, in attesa di poter festeggiare in grande stile a Los Angeles.