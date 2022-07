Quentin Tarantino papà bis, è nata la seconda figlia con la moglie Daniella Pick Quentin Tarantino è diventato papà per la seconda volta. Il regista americano e la moglie Daniella Pick hanno accolto in famiglia la seconda figlia, nata lo scorso 2 luglio, a due anni dalla nascita del piccolo Leo. A darne notizia la coppia tramite il sito americano People.

A cura di Elisabetta Murina

L'annuncio della nascita

"Siamo felici di annunciare la nascita di una bambina. Una sorellina per Leo, che è stata data alla luce il 2 luglio". Così i neo genitori, attraverso il loro portavoce, hanno voluto dare la lieta notizia al pubblico. Il regista americano e la moglie hanno accolto in famiglia la nuova arrivata, il cui nome per il momento non è ancora stato rivelato. Si tratta del secondo bebè per la coppia, dopo l'arrivo del maschietto Leo a febbraio del 2020.

L'amore tra Quentin Tarantino e Daniella Pick

Il noto regista americano ha conosciuto Daniella Pick, modella e cantante nata a Ramat, in occasione della promozione di uno dei suoi film più iconici, Bastardi senza gloria. I due si sono fidanzati nel 2017 e sposati un anno dopo a Los Angeles. Il loro primo figlio, Leo, è nato nel 2020 e ora hanno accolto in famiglia la secondo genita, dopo l'annuncio della gravidanza lo scorso febbraio. Inizialmente in molti pensavano che il nome fosse stato scelto perché legato all'attore Leonardo Di Caprio, ma Tarantino ha in più occasioni raccontato che in realtà non c'è nessun legame.