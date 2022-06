Post Malone è diventato papà, è nata la prima figlia del rapper americano Il rapper Post Malone è diventato papà: è nata la sua prima figlia e lo ha annunciato durante lo show di Howard Stern. “Voglio che sia lei a decidere” ha confessato riguardo la riservatezza della notizia.

A cura di Gaia Martino

Post Malone è diventato papà. In un'intervista a The Howard Stern Show ha comunicato la novità che ha riempito di gioia la vita sua e della fidanzata, di cui non si conosce l'identità. Aveva raccontato a TMZ più di un mese fa che presto avrebbe dato il benvenuto ad una bambina, svelando di essere "emozionato e felice per il capitolo della sua vita che si stava aprendo. Non sono mai stato così felice, è ora di prendermi cura della mia famiglia e del mio corpo, di diffondere l'amore". Ora la bimba è nata: nel raccontare la sua giornata a Howard Stern ha rivelato di aver baciato sua figlia prima di dirigersi in studio per lavoro annunciando così la nascita.

L'annuncio di Post Malone diventato papà

Raccontando la sua giornata a Howard Stern nel suo show, Post Malone, nome d'arte di Austin Richard Post, ha rivelato di essere diventato papà dopo aver comunicato, circa un mese fa a TMZ, che presto lui e la sua compagna sarebbero diventati tre. "Prima di andare in studio ho baciato la mia bambina, mia figlia" sono state le sue parole e quando il conduttore gli ha chiesto qualche dettaglio in più riguardo la nascita e la segretezza della notizia, il rapper ha commentato: "Voglio lasciare che sia lei a prendere le sue decisioni". Per lui si tratta della prima figlia.

La misteriosa fidanzata di Post Malone

Estremamente riservato riguardo la sua vita sentimentale, di Post Malone conosciamo le relazioni con la promoter musicale Ashlen Diaz, durata tre anni, e con la modella Kano Shimpo. Nel 2020 girava voce che fosse impegnato con l'artista coreana MLMA ma nessuno dei due confermò mai l'indiscrezione. Poi la notizia circa un mese fa: "Diventerò papà". L'identità della sua fidanzata attuale, diventata madre di sua figlia, è sconosciuta. TMZ ha parlato di lei rivelando che si tratta di una ragazza lontana dal mondo della musica e dello spettacolo: "Sono stati felici di costruire privatamente la loro relazione, la loro famiglia".