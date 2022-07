Joe Jonas e Sophie Turner genitori bis, è nata la loro seconda figlia Joe Jonas e Sophie Tuner sono diventati genitori per la seconda volta. Il cantante dei Jonas Brothers e la moglie, attrice ne Il Trono di Spade, avevano già accolto in famiglia una bambina, nata nel luglio di due anni fa.

A cura di Elisabetta Murina

Joe Jonas e Sophie Turner sono diventati genitori per la seconda volta. Il cantante della band Jonas Brothers e la moglie hanno accolto in famiglia il secondo bebè, dopo la nascita della piccola Willa nel luglio del 2020. Ad annunciarlo i loro agenti tramite i siti americani People e TMZ.

La nascita della seconda bambina

Stando a quanto riportato, la star dei Jonas Brothers e la moglie, attrice nella serie Il Trono di Spade, hanno accolto in famiglia una seconda femminuccia, dopo l'arrivo della prima nel luglio di due anni fa. Per il momento il nome della piccola non è ancora stato svelato, ma pare che la nascita sia avvenuta all'inizio del mese a Miami. I neo genitori avrebbero già lasciato l'ospedale e si troverebbero a casa a riposarsi e a prendersi cura del bebè.

Joe Jonas e Sophie Turner al Met Gala 2022

L'amore tra Joe Jonas e Sophie Turner

Joe Jonas e Sophie Tuner sono diventati ufficialmente marito e moglie con una cerimonia che si è svolta in segreto a Las Vegas nel 2019. Un anno dopo, nel 2020, dal loro amore è nata la piccola Willa. Nel giro di poco tempo, la coppia ha deciso di allargare nuovamente la famiglia e a maggio di quest'anno, in un'intervista pubblicata sulla rivista Elle UK, Sophie Turner ha confermato di essere in dolce attesa. Insieme, mano nella mano e più innamorati che mai, sono apparsi sul red carpet del Met Gala 2022 a New York. L'attrice de Il trono di Spade indossava un abito di Louis Vuitton a maniche lunghe, mentre il marito le accarezzava la pancia.

Leggi anche Stash dei The Kolors papà bis, è in arrivo il secondo figlio

Ora i due hanno accolto la loro secondogenita, di cui per il momento non si conoscono né il nome né il giorno esatto della nascita. La coppia non ha ancora dato direttamente la lieta notizia sui social e i fratelli della star, Nick e il maggiore Kevin, per il momento non si sono espressi.