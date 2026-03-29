Cicchella imita Sal Da Vinci ad Amici: “È un mese che non torno a casa e sono vestito così”

Da un mese non si fa che parlare di lui, è il trionfatore dell'ultimo Festival di Sanremo, ma l'imitazione di Sal Da Vinci che Francesco Cicchella ha proposto ad Amici arriva inaspettata e sorprende. Non solo per le innegabili qualità tecniche del comico napoletano, sia dal punto di vista canoro che nella capacità di mimetizzarsi nei panni di Sal Da Vinci, ma anche per la costruzione del numero che prende in giro Sal Da Vinci su diversi aspetti.

L'imitazione di Cicchella

Dai ringraziamenti ai varii gradi di parentela, fino al macellaio sotto casa e ai fattorini che lo hanno aiutato a fare il trasloco, Cicchella racconta un Sal Da Vinci "imprigionato" nel momento della vittoria del Festival, ancora con lo stesso abito, con tanto di enorme cravattino indossato per la finale e diventato ormai iconico: "Da un mese non torno a casa, oggi ho fatto anche una festa di piazza e poi mi hanno portato qui, credevo fosse un matrimonio", dice scherzando a Maria De Filippi.

Sal Da Vinci a reti unificate

In effetti l'iper presenzialismo di Sal Da Vinci ha raggiunto picchi inimmaginabili nelle ultime settimane, senza precedenti. Caso unico è stata, ad esempio, la presenza a reti unificate del sabato sera, quando l'artista era in onda sia su Rai1 per Sanremo Top che su Canale 5 per il suo concerto già andato in onda nei mesi scorsi, ma riproposto dalla rete proprio per intercettare il suo momento di popolarità. Non è tutto, la circostanza è stata rara perché Sal Da Vinci non solo era in onda in contemporanea sulle due reti, ma negli stessi minuti cantava la stessa canzone, quella Rossetto e Caffè che lo ha riportato alla ribalta negli ultimi anni e che è stata anticamera del suo successo a Sanremo.

Insomma, Cicchella ha indovinato l'imitazione, scegliendo un momento perfetto per inserire un pezzettino di attualità nel suo numero. E il chiacchiericcio attorno a Sal Da Vinci non potrà che crescere nelle prossime settimane, visto che ci avviciniamo alla sua partecipazione all'Eurovision Song Contest. Cicchella, proprio per questo, ha proposto anche una Per sempre sì cantata in inglese.