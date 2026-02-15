Ascolti tv 14 febbraio: chi ha vinto tra C’è posta per te e The Voice Kids, De Martino batte Scotti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Serata fortunata quella del 14 febbraio per Rai1 sotto il profilo degli ascolti tv. Per la prima volta in assoluto, Antonella Clerici è riuscita a battere Maria De Filippi e il suo C’è posta per te, che perde il confronto con la prima rete del servizio pubblico, andata in onda in prima serata con la finale di The Voice Kids, conclusa con la vittoria di Matteo Trullu.

I risultati Auditel relativi alle misurazioni della prima serata di sabato 14 febbraio parlano chiaro: C’è posta per te, fino allo scorso anno tra i programmi più forti condotti da Maria De Filippi, è stato seguito da 3.272.000 spettatori con uno share del 22,1%, mentre The Voice Kids ha conquistato il dominio della serata con il 23,4% di share e 3.382.000 spettatori. Netto il sorpasso del talent show musicale di Antonella Clerici, i cui ascolti sono cresciuti puntata dopo puntata fino al sorpasso arrivato proprio in finale.

In access prime time Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna

E non vanno meglio per Canale 5 i dati relativi alla fascia dell’access prime time, dove Stefano De Martino è riuscito a prevalere su Gerry Scotti. Con 4.081.000 spettatori e il 22,3% di share, Rai1 ha portato a casa un altro sorpasso: La Ruota della Fortuna, infatti, ha concluso la serata con 3.512.000 spettatori e il 19,2% di share.

Il sorpasso di De Martino su Scotti si sta verificando con sempre maggiore frequenza. Merito dell’inserimento di Martina Miliddi nel cast fisso della trasmissione oppure il pubblico è semplicemente tornato alle origini, premiando quello che fino allo scorso anno era stato il programma più visto della televisione italiana?

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo adesso cosa è accaduto sulle altre principali reti. Su Rai2 l’appuntamento con le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 è stato seguito da 1.488.000 spettatori pari all’8,4% di share con il Pattinaggio su ghiaccio. Su Italia1 Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone ha intrattenuto 679.000 spettatori con il 4% di share. Su Rai3 il film Balla coi lupi è stato visto da 551.000 spettatori con il 3,6% di share. Su Rete4 Non c’è due senza quattro ha fatto registrare 608.000 spettatori con il 3,7% di share.. Su La7 In altre parole ha interessato 974.000 spettatori con il 5,3% di share nella prima parte e 500.000 spettatori con il 3,2% nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti ha intrattenuto 261.000 spettatori con l’1,4% di share. Sul Nove Accordi & Disaccordi è stato seguito da 376.000 spettatori con il 2,4% di share. Sul 20 After the Sunset ha interessato 226.000 spettatori con l’1,3% di share. Su Rai4 Black Box – La scatola nera è stato visto da 238.000 spettatori con l’1,4% di share. Su Iris Training Day è stato visto da 302.000 spettatori pari all’1,8% di share. Su RaiMovie Trafficked ha intrattenuto 201.000 spettatori con l’1,1% di share.