Matteo Trullu è il vincitore di The Voice Kids 4

Matteo Trullu è il vincitore della quarta edizione di The Voice Kids. Il giovane artista ha portato alla vittoria il Team di Nek conquistando con la sua voce la giuria di qualità e il pubblico in studio.

Nella serata di sabato 14 febbraio è andata in onda su Rai 1 la finale di The Voice Kids, il talent show dedicato ai più piccoli condotto da Antonella Clerici. La vittoria di questa edizione è andata a Matteo Trullu, della squadra di Nek, che con le sue esibizioni ha saputo superare gli altri finalisti: Briana Camara (Loredana Bertè), Andrea Ronga (Hunt e Clementino) e Francesca Lanza (Arisa), convincendo tutti grazie a un mix di tecnica ed emozione.

La vittoria di Matteo Trullu a The Voice Kids 4

Fin dalle Blind Audition, il percorso di Matteo Trullu era apparso subito in ascesa. Dopo aver convinto i coach durante le audizioni al buio, è stato Nek a volerlo fortemente nella propria squadra, accompagnandolo fino all’ultimo atto. Nella finalissima di stasera, il giovane artista ha incantato il pubblico portando i suoi cavalli di battaglia, tra cui il brano Maniac. Dopo l'annuncio ufficiale di Antonella Clerici, il vincitore si è lasciato andare alle lacrime e a un lungo abbraccio al suo coach, proprio al centro dello studio.

Gli altri finalisti e il nuovo sistema di voto

A differenza delle scorse edizioni, il verdetto finale è arrivato attraverso un meccanismo combinato: il voto del pubblico in studio e quello della neonata giuria di qualità, composta da Mara Maionchi, Ema Stokholma, Nina Zilli ed Enrico Melozzi. Matteo Trulli della squadra di Nek ha avuto la meglio sugli altri tre super-finalisti scelti dai coach al termine della prima manche della serata. A contendersi il titolo fino all'ultimo secondo sono stati:

Briana Camara per il Team Loredana Bertè

per il Team Loredana Bertè Andrea Ronga per il Team Rocco Hunt e Clementino

per il Team Rocco Hunt e Clementino Francesca Lanza per il Team Arisa

I quattro finalisti di The Voice Kids 4

Si chiude così una stagione di grande successo per il programma di Rai 1, che passa il testimone dal successo di Melissa Memeti, vincitrice della terza edizione, a quello del nuovo piccolo campione di questa quarta edizione.