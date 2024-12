Melissa Memeti è la vincitrice di The Voice Kids 3

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Nella serata di venerdì 20 dicembre è andata in onda su Rai2 la finale di The Voice Kids, il talent show dedicato ai più piccoli, condotto da Antonella Clerici e arrivato alla sua terza edizione. La vittoria, quest'anno, l'ha conquistata la giovanissima Melissa Memeti che con le sue esibizioni ha incantato coach, pubblico sia in studio che a casa.

La vittoria di Melissa Memeti a The Voice Kids 3

Quando alle Blind Audition, lo step iniziale del programma, Melissa aveva cantato Listen di Beyoncé, i quattro giudici erano rimasti esterrefatti per la bravura della giovane cantante. Fu, però, Loredana Bertè a volerla nel suo team. La sua voce, così intensa e piena, nonostante i suoi 13 anni d'età, ha catturato anche il pubblico della finale di The Voice Kids, dove Melissa si è esibita portando i suoi cavalli di battaglia, ovvero Have Nothing e la già citata Listen, che l'hanno portata alla vittoria, per la felicità della sua coach. Dopo l'annuncio di Antonella Clerici, Melissa ha così commentato questo importante traguardo:

Non ho parole veramente, non me l'aspettavo, anche Niccolò, Maria Sofia e Riccardo erano forti. Non so nemmeno cosa dire grazie mille, grazie mille al pubblico, a Loredana e a tutti gli altri coach.

Gli altri finalisti di The Voice Kids 3

La giovanissima cantante si è dovuta scontrare con i suoi compagni d'avventura che hanno portato a termine il loro percorso altrettanto brillantemente. Si tratta di Riccardo Callegari del Team di Clementino, Maria Sofia Corona del Team di Gigi D’Alessio e Niccolò Franceschini del Team Arisa. I super finalisti sono stati scelti proprio dai loro coach, che hanno scelto tra gli altri 2 componenti della loro squadra. Il pubblico presente in studio, invece, ha avuto il compito di scegliere a chi assegnare la vittoria del talent.