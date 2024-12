video suggerito

Antonella Clerici: “In Rai trattano le donne in modo diverso. Escludere Tony Effe da Sanremo non ha senso” In un’intervista al Corriere Antonella Clerici ha presentato lo spettacolo Cena di Natale, in onda in prima serata su Rai 1 il 23 dicembre. La conduttrice ha anticipato gli ospiti – “De Martino e Morandi, un duo che ci sorprenderà” – prima di parlare della polemica su Tony Effe che molti vorrebbero fuori dal cast di Sanremo: “Escluderlo non ha senso”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Antonella Clerici al Corriere presenta il programma che andrà in onda domani sera, 23 dicembre 2024, in prima serata su Rai 1, Cena di Natale. Nella lunga intervista la conduttrice televisiva ha commentato la polemica su Tony Effe, rapper che alcuni vorrebbero fuori dal Festival di Sanremo 2025, poi sugli ascolti di The Voice Kids che ha chiuso la terza edizione conquistando oltre 3milioni di spettatori: "La Rai non ti fa mai sentire indispensabile".

Antonella Clerici sullo show Cena di Natale: "Morandi e De Martino insieme"

Domani sera, 23 dicembre 2024, Antonella Clerici condurrà su Rai 1 uno spettacolo tra cucina, musica e storia del Natale dal titolo Cena di Natale. Al Corriere ha annunciato gli ospiti che saliranno sul palco: "Ci saranno Morandi e De Martino insieme, un nuovo duo che ci sorprenderà. Poi Massimo Bottura, il cuoco dell’iperuranio, conosciuto in tutto il mondo", le parole. Oltre a loro, in studio arriveranno anche Paola Iezzi, Katia Follesa, Nek, Alberto Angela, Francesca Fagnani con il cardinal Gambetti. Sulla conduttrice di Belve, ha aggiunto: "Lei è la mia belva preferita, insieme saranno il diavolo e l’acqua santa". Su Amadeus che ha lasciato la Rai, la Clerici ha poi detto la sua: "È un conduttore straordinario, ma ha un carattere particolare, non è facile come sembra". Stando alle parole della conduttrice, il volto del NOVE "Stava vivendo un disagio, non aveva più niente da dimostrare e ha fatto una scelta non di pancia, ma ponderata. Ci sentiamo, so che è sereno e tranquillo, contento. Poi è chiaro e lo sa anche lui che è andato in un tv di nicchia rispetto a Rai1".

Tony Effe a Sanremo e gli ascolti di The Voice Kids

Antonella Clerici si è espressa anche sulla polemica che vede Tony Effe protagonista. Il rapper dopo l'esclusione dal concerto di Capodanno al Circo Massimo di Roma è diventato uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Gasparri pochi giorni fa ha sostenuto che non dovrebbe partecipare a Sanremo 2025. A tal proposito la conduttrice ha detto la sua: "Non è il mio genere ma è il genere delle nuove generazioni, proibire non ha senso, escludere i rapper non serve, li ritrovi sui social, ovunque. Poi i divieti spesso sono controproducenti: più dici ai ragazzi di non fare una cosa, più la fanno". The Voice Kids ha chiuso lo scorso venerdì la terza edizione con buoni numeri, ma la Clerici, stando alle sue parole, non si sente considerata abbastanza dall'azienda per la quale lavora da anni. "La Rai è così, non ti fa mai sentire indispensabile e non lo dico solo io. Ogni tanto mi accorgo anche che le donne vengono trattate in modo diverso, ma io sono una che mette i puntini sulle "i". Non mi tiro indietro. Con tutti i difetti che riconosco alla Rai però sto bene dove sto".