Mimì è la vincitrice di X Factor 2024 Mimì vince l’edizione 2024 di X Factor e ottiene un contratto discografico del valore di 300mila euro. A portarla alla vittoria è stato il giudice Manuel Agnelli che l’aveva scelta nella sua squadra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Mimì vince l’edizione 2024 di X Factor. In palio, come da tradizione, un contratto discografico Warner del valore di 300mila euro. A portarla alla vittoria è stato il giudice Manuel Agnelli che l'aveva voluta nella sua squadra. A partecipare alla finale insieme alla vincitrice sono stati altri 3 finalisti, tutti appartenenti alla squadra di Achille Lauro: Les Votives, i Patagarri e Lorenzo Salvetti. Gli altri due giudici, Jake La Furia e Paola Iezzi, non avevano alcun finalista in gara. A condurre la finale, trasmessa in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, è stata Giorgia.

Chi ha vinto X Factor 2024: il premio è un contratto discografico con Warner

È stata Mimì ad aggiudicarsi la finalissima dell’edizione 2024 di X Factor. A impreziosire una serata già spettacolare in virtù degli oltre 200 costumi di scena sfoggiati e dei 40 ballerini che hanno accompagnato le esibizioni con le proprie coreografie è stato un ospite internazionale del calibro di Robbie Williams. Il secondo ospite della finale è stato Gigi D’Alessio. Paola Iezzi ha invece presentato in anteprima Club Mezzanotte, il suo ultimo singolo. La gara, nel rispetto della partecipazione dei concorrenti minorenni che hanno ottenuto l’accesso alla finale, si è conclusa entro mezzanotte.

La gara a Napoli e la classifica finale

La finale di X Factor 2024 in onda da Napoli è stata divisa in tre manche. Nel corso della prima manche, My Song, i finalisti hanno cantato un brano da loro stessi scelto. Lorenzo Salvetti ha cantato Cosa mi manchi a fare di Calcutta; Mimì ha deciso invece di interpretare Because The Night di Patti Smith; bizzarra la scelta dei Patagarri che hanno deciso di puntare su Cam Camini direttamente da Mary Poppins; i Los Votives hanno invece voluto cantare Someone Like You di Adele. Nella seconda manche, Best of, hanno gareggiato tra loro portando sul palco un medley realizzato con 4 pezzi decisi insieme ai rispettivi giudici. Nella terza e ultima manche, gli artisti in gara hanno cantato i loro inediti. La classifica finale ha visto così suddivisi i finalisti:

Primo posto per Mimì

Secondo posto per i Les Votives

Terzo posto per i Patagarri

Quarto posto per Lorenzo Salvetti