video suggerito

Finale X Factor 2024: dove e come vederla in streaming su Sky e Tv8, perché finirà entro le 00:00 Giovedì 5 dicembre in diretta da Piazza del Plebiscito, sarà trasmessa la finale di X Factor 2024. I 4 finalisti si contenderanno il titolo di vincitore, accompagnati da Giorgia e i giudici: Manuel Agnelli, Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake la Furia. Ecco dove vederla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su X Factor 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giovedì 5 dicembre si terrà la finale di X Factor 2024 a Piazza del Plebiscito, a Napoli, dove si scoprirà chi tra i quattro finalisti sarà il vincitore della nuova edizione del talent musicale targato Sky. La finale potrà essere vista anche in diretta tv e in streaming, si tratta infatti di una diretta televisiva. A condurre la serata sarà Giorgia e con lei ci saranno i quattro giudici di questa edizione: Manuel Agnelli, Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake la Furia. Ospite speciale della puntata è Robbie Williams, una delle più grandi icone della musica internazionale, che sul palco dello show realizzerà una performance con i suoi più grandi successi, oltre che con il suo ultimo singolo, che introduce l'album Better Man.

La finale di X Factor in diretta tv e streaming su Sky e Tv8

La puntata conclusiva di X Factor, quella che porterà alla vittoria di uno tra i quattro finalisti, ovvero I Patagarri, Les Votives, Lorenzo Salvetti e Mimì, si svolgerà in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli. È la prima volta che la location partenopea viene scelta come teatro della finale del talent musicale targato Sky. Gli appassionati, quindi, potranno assistere alla vittoria di uno degli artisti in gara, collegandosi su Tv8, dove l'appuntamento sarà trasmesso in chiaro, ma chi possiede un abbonamento Sky potrà godersi le performance dei finalisti anche in streaming sul canale Sky Uno e sarà possibile vederli anche su NOW.

A che ora inizia la finale di X Factor 2024

L'appuntamento con la finale di X Factor è, come per le precedenti puntate dello show, alle 21:15, ma stavolta sarà in diretta tv. Bisognerà sintonizzarsi sui canali indicati per godersi la manche conclusiva del percorso che ha portato i quattro finalisti a contendersi la vittoria, presentando i loro inediti e mostrando di saper conquistare il pubblico.