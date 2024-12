video suggerito

Les Votives come i Maneskin a X Factor: "Identità diverse, ma abbiamo sfruttato il loro percorso" I Les Votives rispondono a Fanpage.it, in conferenza stampa all'indomani della finale, all'accostamento con i Maneskin che nel 2017 si classificarono secondi, dopo Lorenzo Licitra, riuscendo, successivamente, a conquistare il mondo con la loro musica.

A cura di Gaia Martino

I Les Votives si sono classificati secondi nella finale di X Factor 2024 andata in scena in Piazza del Plebiscito a Napoli ieri sera, giovedì 5 dicembre. La quota rock dell'edizione, il trio milanese composto da Angelo Maria Randazzo alla batteria, Riccardo Lardinelli alla voce e chitarra e Tommaso Venturi al basso, sono arrivati a un solo centimetro dalla vittoria conquistata da Mimì. Con tutte le esibizioni e con l'inedito Monster hanno dimostrato di avere talento e solidità sul palco: il loro percorso ricorda vagamente quello dei Maneskin e sui social, in particolare su X, molti telespettatori credono che i "Les Votives sono i New Maneskin". In conferenza stampa all'indomani della finale, il trio milanese ha risposto alla domanda di Fanpage.it sull'argomento.

Le parole dei Les Votives arrivati secondi come i Maneskin

I Les Votives in conferenza stampa all'indomani della finale di X Factor 2024 hanno risposto alla domanda di Fanpage.it riguardo l'accostamento del loro percorso ai Maneskin che nel 2017, seguiti da Manuel Agnelli, si classificarono secondi, dopo Lorenzo Licitra. "Sicuramente il loro percorso è stato comodo, hanno aperto un portale per la musica universale, dall'estero all'Italia. È stato importante. Abbiamo identità diverse, facciamo generi diversi, abbiamo personalità diverse. Quindi, siamo due cose diverse però abbiamo sfruttato anche questo piccolo portale che hanno aperto" hanno commentato Angelo Maria Randazzo, Riccardo Lardinelli e Tommaso Venturi, i componenti del trio rock milanese che ha conquistato il pubblico di Piazza del Plebiscito con la loro potenza. Su X, dopo l'annuncio del vincitore, un utente ha scritto sul loro conto: "Les Votives, la benedizione del secondo posto".

Mimì in conferenza dopo la finale: "Esperienza surreale"

Mimì, in conferenza stampa, ha commentato la sua vittoria a X Factor 2024, quasi inaspettata per lei. A 17 anni è riuscita a conquistare la vetta della classifica del programma musicale, uno dei più seguiti di sempre, e a cantare in Piazza del Plebiscito, davanti a una folla di persone. "È stata un'esperienza surreale, appena ho sentito il mio nome sono caduta a terra perché è stato un colpo d'adrenalina assurdo. Sono felice di poter dire che a 17 anni ho cantato in Piazza del Plebiscito", le parole della giovane cantante.