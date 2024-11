video suggerito

Rossetto e caffè tormentone di D’Alessio e Clementino a The Voice Kids, Bertè spazientita: “Ma che canzone è?” Gigi D’Alessio e Clementino cantano ripetutamente il tormentone di Sal Da Vinci a The Voice Kids. Tormentone solo in parte visto che al quarto accenno Loredana Bertè, spazientita, chiede di che canzone si tratti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

A The Voice Kids siamo nel bel mezzo delle audizioni che definiranno il cast ufficiale della trasmissione condotta da Antonella Clerici. In questo momento il quartetto dei giudici ha un ruolo fondamentale nel determinare dinamiche e siparietti con i giovanissimi concorrenti che si propongono alle blind audition. Un quartetto confermato rispetto alla scorsa edizione, con Arisa che affianca Gigi D'Alessio, Clementino e Loredana Bertè.

D'Alessiso e Clementino cantano Sal Da Vinci a The Voice Kids

Proprio i due artisti campani, nella puntata andata in onda il 29 novembre, hanno reso omaggio ripetutamente a un artista conterraneo che negli ultimi mesi ha avuto enorme successo con una canzone inedita, Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci. D'Alessio e Clementino hanno cantato in più situazioni tra un'esibizione e l'altra, ma non avevano considerato che tra i giudici ci fosse qualcuno che non la conosceva. Loredana Bertè, dopo aver sentito il motivetto più volte, si è voltata verso i colleghi chiedendo: "Ma che canzone è?". Risate inevitabili di D'Alessio e Clementino, che poi hanno omaggiato pubblicamente Sal Da Vinci.

Sal Da Vinci e Gigi d'Alessio a Sanremo nel 2009.

Il tormentone Rossetto e caffè

Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci è uno dei fenomeni musicali più interessanti e anomali degli ultimi mesi. La canzone ha spopolato la scorsa estate, ma non deve la sua definizione di tormentone alle dinamiche tradizionali che decretano il successo dell'estate. Il pezzo deve infatti il suo successo principalmente all'incredibile effetto Tik Tok, una risonanza che ha consentito a Rossetto e Caffè di diventare colonna sonora dello scrolling selvaggio degli tanti utenti della piattaforma social. Un tormentone che in una fase iniziale pareva circoscritto solo alla realtà territoriale campana, prima di assumere carattere nazionale da inizio autunno, grazie anche alle certificazioni discografiche ufficiali.