Manuel Agnelli stronca Lowrah a X Factor, Paola Iezzi furiosa: “Sulle donne non va mai bene niente” Nel quarto Live di X Factor Manuel Agnelli e Paola Iezzi sono arrivati ancora una volta allo scontro e stavolta al centro della discussione c’è stata l’esibizione di Lowrah. L’ex frontman degli Afterhours ha trovato la sua esibizione poco sentita: “C’era più palco che anima”. Decisa la risposta di Iezzi: “Questa è la dannazione delle femmine, fatemi stare zitta”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nel quarto Live di X Factor il classico schema delle esibizioni è stato ribaltato e il risultato è stato a favore dello spettacolo. Nella prima manche, 9 concorrenti si sono esibiti senza interruzioni: a decidere l'eliminazione dei The Foolz è stato il pubblico. Nella seconda fase della puntata, invece, i giudici hanno schierato gli altri 8 talenti assegnandogli delle cover e le discussioni non sono mancate neppure stavolta. Manuel Agnelli e Paola Iezzi, infatti, hanno avuto un acceso scambio di opinioni dopo l'esibizione di Lowrah, che alla fine è finita ballottaggio, riuscendo a salvarsi. Vestita di bianco e sola al centro del palco, la ragazza ha svelato per la prima volta il suo lato romantico con una reinterpretazione di Someone You Loved di Lewis Capaldi. L'ex degli Afterhours, però, ha avuto qualcosa da ridire. Ecco cosa è successo.

Perché Manuel Agnelli ha criticato Lowrah

Dopo essersi definita puntata dopo puntata come la pop star di X Factor 2024, nel quarto Live l'obiettivo per Lowrah era quello di mostrare il suo lato dolce. Vestita di bianco, sola al centro dell'Allianz Cloud e con il vento che le spostava i capelli dal volto, la ragazza ha cantato la sua versione del famoso brano di Lewis Capaldi. Alla fine dell'esibizione, però, Manuel Agnelli ha contestato alla cantante di aver puntato più sulla scenografia che sui sentimenti: "Io apprezzo molto questo tentativo di cantare un pezzo di spessore perché è giusto, ti ci vuole, nello stesso tempo io non sono un fan di questo tipo di interpretazioni sopra le righe. Mi sembra sempre che ci sia più palco che anima vera, questo è ciò che penso".

La reazione di Paola Iezzi

Passata la parola a Paola Iezzi, la giudice ha spezzato una lancia a favore della sua concorrente, lanciando una frecciata al collega: "Chi la vuole cotta, chi cruda, chi la vuole di qua, chi la vuole di là. È la dannazione delle femmine, le donne devono fare tutto e quando fanno tutto non va bene lo stesso. Fatemi stare zitta, va", ha detto. Raccogliendo un forte applauso del pubblico in studio e anche quello della conduttrice Giorgia. "I gusti sono gusti, ma tu sei stata pazzesca, hai cantato divinamente e sei brava a cantare in italiano, a fare l'urban, a fare rap. Tu sei un prodigio e sai fare tutto", ha concluso la cantante. Agnelli, a quel punto, non ha potuto che tacere.