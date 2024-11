video suggerito

X Factor 2024, The Foolz e Danielle eliminati: cosa è successo nella quarta puntata dei live La puntata di giovedì 14 novembre su Sky Uno e in streaming su NOW, condotta da Giorgia, è stato un tutti contro tutti. Legge della serata, la formula “Hell Factor”, che ieri sera ha fatto due vittime eccellenti: i The Foolz e Danielle. Paola Iezzi e Achille Lauro sono stati costretti a salutarli alla fine della serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su X Factor 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La quarta serata Live di X Factor 2024 era la più temuta per la doppia eliminazione e si è trasformata in un bagno di sangue. La puntata, in onda giovedì 14 novembre su Sky Uno e in streaming su NOW, condotto da Giorgia, è stato un tutti contro tutti. Legge della serata, la formula “Hell Factor”, che ieri sera ha fatto due vittime eccellenti: i The Foolz e Danielle, che Paola Iezzi e Achille Lauro sono stati costretti a salutare alla fine della serata. Non manca molto ormai alla finale, prevista il 5 dicembre per la prima volta a Napoli, in piazza del Plebiscito. La puntata, andata in onda in diretta su Sky Uno e NOW, verrà riproposta la settimana prossima su Tv8 in chiaro.

Chi è uscito a X Factor nella puntata di giovedì 14 novembre

Una puntata di X Factor diversa dalle altre, con un nuovo format. La prima manche vede l'esibizione di nove concorrenti uno dopo l'altro, senza interruzione di Giorgia e dei giudici. Ognuno dei concorrenti si è esibito riproponendo l'esibizione che ha ritenuto più riuscita dall'ingresso a X Factor. Nonostante una buona esibizione, a tornare a casa sono i The Foolz.

Nella seconda manche i concorrenti hanno invece proposto delle cover assegnate dai loro giudici. il pubblico da casa ha deciso: al ballottaggio finiscono Lowrah e Danielle. Come successo per il terzo live della settimana precedente, Achille Lauro manda tutto in Tilt e lascia decidere al pubblico. A farne le spese è Danielle, eliminata di questa seconda manche.

Leggi anche Come i Punkcake hanno conquistato il pubblico di X Factor con Do You Think I’m Sexy di Rod Stewart

Cosa è successo nella puntata del 14 novembre: COMMENT

La tensione della puntata si è fatta sentire, incidendo inevitabilmente sulle performance dei concorrenti, vista la caratteristica di questa puntata che è un momento di passaggio cruciale dell'edizione, vista la doppia eliminazione. Dopo i Dimensione Brama, Pablo Murphy ed El Ma, tornano a casa The Foolz e Danielle. Superospiti della quarta puntata dei live I Negramaro, che orima si sono lanciati in un medley delle canzoni più amate e poi hanno presentato Marziani, il nuovo singolo estratto dall’album Free Love in uscita il 22 novembre.