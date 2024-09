video suggerito

X Factor in tv 2024 su Tv8, Sky e Now: dove vedere le puntate in chiaro e le repliche dei live

A cura di Sara Leombruno

L'attesa per l'inizio della diciottesima stagione di X Factor 2024 è finita: il 12 settembre il talent show musicale farà il suo debutto in tv, sarà condotto da Giorgia e andrà in onda tutti i giovedì alle 21:15 su Sky Uno. Il programma sarà visibile in streaming su Now e On Demand. Il programma andrà in onda anche su Tv8, ma in differita di qualche giorno rispetto alla pay tv: in chiaro, infatti, partirà da martedì 17 settembre e andrà in onda tutti i martedì alle 21:30. Tra i giudici quest'anno ci sarà il debutto di Achille Lauro, accompagnato da Jake La Furia, Paola Iezzi e Manuel Agnelli, che tornerà a ricoprire il ruolo che già aveva occupato anni fa.

X Factor 2024 in diretta su Sky e in chiaro su Tv8

Come anticipato, quest'anno gli appassionati del talent show potranno seguire l'andamento della nuova stagione anche in chiaro. Per chi possiede Sky, la prima puntata sarà visibile già giovedì 12 settembre su Sky Uno, ma tutti gli episodi saranno trasmessi in chiaro con qualche giorno in differita. La finale sarà live in Piazza Plebiscito, a Napoli, il 5 dicembre. Questi gli appuntamenti in tv per vedere la prima puntata e, a seguire, tutte le altre ogni giovedì su Sky):

giovedì 12 settembre in onda su Sky Uno

giovedì 19 settembre in onda su Sky Uno

giovedì 26 settembre in onda su Sky Uno

giovedì 3 ottobre in onda su Sky Uno

giovedì 10 ottobre in onda su Sky Uno

giovedì 17 ottobre in onda su Sky Uno

giovedì 24 ottobre in onda su Sky Uno

giovedì 31 ottobre in onda su Sky Uno

giovedì 7 novembre in onda su Sky Uno

giovedì 14 novembre in onda su Sky Uno

giovedì 21 settembre in onda su Sky Uno

giovedì 28 settembre in onda su Sky Uno

giovedì 5 dicembre in onda su Sky Uno FINALE

Come vedere X Factor senza Sky, quando va in onda la replica in chiaro su TV8

La nuova edizione di X Factor avrà inizio il 12 settembre su Sky Uno. Per i telespettatori non in possesso di un abbonamento Sky o NOW Tv è stato possibile vedere le puntate in chiaro su TV8, dove la replica è stata trasmessa qualche giorno dopo, di martedì. Ecco quando andranno in onda:

martedì 17 settembre in chiaro su Tv8

martedì 24 settembre in chiaro su Tv8

martedì 1 ottobre in chiaro su Tv8

martedì 8 ottobre in chiaro su Tv8

martedì 15 ottobre in chiaro su Tv8

martedì 22 ottobre in chiaro su Tv8

martedì 29 ottobre in chiaro su Tv8

martedì 5 novembre in chiaro su Tv8

martedì 12 novembre in chiaro su Tv8

martedì 19 novembre in chiaro su Tv8

martedì 26 novembre in chiaro su Tv8

martedì 3 dicembre in chiaro su Tv8

martedì 10 dicembre in chiaro su Tv8 FINALE