X Factor 2024, confermata la nuova conduttrice e i giudici della prossima edizione Sarà Giorgia a condurre la nuova edizione di X Factor 2024. Al tavolo dei giurati siederà Manuel Agnelli e tre artisti che faranno il proprio esordio come giudici nel programma: Paola Iezzi, Achille Lauro e Jake La Furia.

La diciottesima edizione di X Factor è alle porte. Dopo voci e indiscrezioni è arrivata l'ufficialità: Giorgia sarà la nuova conduttrice del talent show in onda da settembre su Sky Uno e Now. Prima di lei era stata Francesca Michelin alla guida del programma, insieme a Fedez, Morgan, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico come giudici. Quest'anno la squadra dei giurati è composta da Paola Iezzi, Achille Lauro, Jake La Furia e Manuel Agnelli.

Giorgia sarà la conduttrice della nuova edizione di X Factor 18

Giorgia, una delle voci più amate nel panorama della musica italiana, dopo l'esperienza come co-conduttrice dell'ultimo Festival di Sanremo farà il suo esordio alla conduzione di X Factor. Antonella d’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia, dichiara: "Con grande soddisfazione annunciamo una conduzione inedita e sorprendente: Giorgia entra a far parte della famiglia di X Factor. Per lei e per la sua carriera gli aggettivi non bastano mai, siamo stati letteralmente travolti dalla sua voglia di mettersi alla prova in una veste ancora nuova e siamo orgogliosi che abbia deciso di farlo sul nostro palco".

Chi sono i nuovi giudici di X Factor 2024 annunciati su Instagram

L'annuncio dei nuovi giudici di X Factor è arrivato tramite una serie di post pubblicati sull'account ufficiale del programma. Torna nel programma Manuel Agnelli, un giudice che ha fatto la storia del talent grazie al suo carisma e alla sua esperienza. Poi, Jake La Furia, rapper dalla carriera lunga più che ventennale, con i Club Dogo prima e come solista poi. Al tavolo dei giudici siederà anche Paola Iezzi, cantautrice, musicista, produttrice discografica e deejay, entrata nel cuore dei fan grazie ai suoi successi nel duo Paola & Chiara. E infine, Achille Lauro, il più giovane dei giudici, simbolo glam e dall'animo punk-rocker. Un mix di personalità effervescenti, un cast artistico pronto per la nuova edizione dello show musicale.