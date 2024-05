video suggerito

Ipotesi Amadeus a X Factor, Lazza e Achille Lauro in trattativa per il ruolo di giudici Dopo l’ipotesi di una nuova edizione di X Factor sul Nove a cura di Amadeus, spuntano le prime indiscrezioni a proposito dei nomi che potrebbero affiancare il conduttore nel ruolo di giudici. A essere in trattativa sarebbero Lazza e Achille Lauro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Una nuova edizione di X Factor in onda sul Nove con la conduzione e la direzione artistica di Amadeus. È questa la suggestiva ipotesi che circola da qualche giorno, per il momento ancora senza conferme ufficiali. Ma all’ipotesi che sia proprio l’ex direttore artistico e presentatore di Sanremo – che a breve sbarcherà sulla rete di proprietà di Discovery – se ne aggiunge in queste ore un’altra, altrettanto interessante.

Lazza e Achille Lauro giudici di X Factor

Secondo MowMag, Lazza e Achille Lauro sarebbero in trattativa per la partecipazione alla prima edizione di X Factor targata Nove. Secondo il portale, a supportare Amadeus nella trattativa che potrebbe portare i due cantautori dietro la scrivania del talent show ci sarebbe Ferdinando Salzano, manager che sta affiancando il conduttore dopo il “divorzio” tesissimo da Lucio Presta e che starebbe supportando Amadeus nella trattativa con i due big.

Amadeus riparte dal Nove con I soliti ignoti e X Factor

Se il passaggio di Amadeus al Nove è ormai certo (lo stesso conduttore ha confermato di non avere rinnovato il contratto con la Rai), non esiste ancora alcuna certezza rispetto ai titoli affidati al presentatore in vista della stesura del palinsesto della rete Discovery per la seconda metà del 2024. Secondo numerose indiscrezioni, Amadeus si starebbe preparando a portare con sé I soliti ignoti, programma con il quale sfiderà Affari Tuoi che resta nel preserale di Rai1, probabilmente con la conduzione di Stefano De Martino. Rispetto alla possibilità di portare X Factor sul Nove, come anticipato da BubinoBlog, bisognerà attendere almeno il 2025. È ancora Sky, infatti, a detenere i diritti del format per tutto il 2024, anno alla scadenza del quale il programma potrà spostarsi verso altri lidi con una squadra di conduttori e giudici tutta nuova.