X Factor 2024, chi condurrà il talent e la nuova giuria: "Addio a Francesca Michielin, ci sarà Giorgia" La prossima edizione di X Factor sarà all'insegna delle novità. Stando alle prime indiscrezioni cambieranno sia conduttore che giuria: al posto di Francesca Michielin, infatti, pare ci sarà Giorgia.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i talent show che più hanno fatto breccia nel cuore del pubblico c'è, senza dubbio, X Factor che da un anno all'altro continua ad aprire le porte a coloro che, innamorati della musica, dimostrano di avere le carte giuste per potersi imprimere nella scena musicale italiana. La prossima edizione del format targato Sky, stando alle ultime indiscrezioni, vedrebbe dei cambiamenti non da poco, sia per quanto riguarda la giuria che alla conduzione.

La nuova conduttrice e i giudici

Dopo due anni come padrona di casa, Francesca Michielin potrebbe non essere più la conduttrice del talent show di Sky, al suo posto, però, sarebbe stata chiamata un'altra grande voce della musica italiana, ovvero Giorgia. Dovrebbe essere lei, infatti, a prendere le redini dello show, attestandosi così la sua prima conduzione televisiva ufficiale, dopo la co-conduzione di Sanremo 2024. Oltre a questo cambio di passo, sono previste modifiche anche nella composizione della giuria. Stando ad alcuni rumors circolati sul programma, che dovrebbe andare in onda a settembre 2024, in giuria dovrebbe ritornare Manuel Agnelli, Jack La Furia (ovvero il rapper Francesco Vigorelli), Achille Lauro e Paola Iezzi. Un parterre completamente rivoluzionato, quindi, come riportato dal Fatto Quotidiano secondo cui sarebbero questi i nomi che vedremo nella prossima edizione del talent.

Addio a Morgan e Fedez, ritorna Manuel Agnelli

Si attende, al momento, la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati che, infatti, non hanno ancora commentato quelle che, d'altro canto, sono ancora delle indiscrezioni. Il ritorno di Manuel Agnelli, per gli appassionati, sarà cosa assai grata, dal momento che il cantante aveva presenziato a non poche edizioni del format. Con questo cambio di passo, quindi, X Factor dovrebbe dire addio ai quattro giudici che, però, avevano soddisfatto le aspettative dei fan. Si tratta di Fedez, ormai nell'occhio del ciclone e impegnato anche in altri progetti, Dargen D'Amico, l'iconica Ambra Angiolini e infine anche Morgan, tornato nel talent dopo anni di assenza, ma c