video suggerito

A The Voice Kids Arisa ringrazia Paolo Bonolis: “Fu il primo a darmi fiducia nonostante il mio aspetto” Nella puntata di The Voice Kids di venerdì 29 novembre, Arisa ha colto l’occasione per ringraziare Paolo Bonolis, conduttore e direttore artistico nel Sanremo 2009, in cui vinse. Durante la trasmissione, Gigi D’Alessio si è complimentata con lei per il suo talento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

159 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di The Voice Kids di venerdì 29 novembre, Arisa è stata protagonista in due momenti della serata. Nel corso del talent show musicale ha prima commesso una piccola gaffe nel nominare una band coreana e successivamente si è ritagliata un piccolo spazio per ringraziare Paolo Bonolis, conduttore di Sanremo nel 2009, anno in cui Arisa vinse nella sezione Nuove Proposte con il brano Sincerità. Gigi D'Alessio si è poi complimentato con la cantante per il suo talento.

Arisa sbaglia il nome di una band coreana e viene corretta dal pubblico

Nel corso dell'ultima puntata di The Voice Kids i giurati del talent hanno intavolato una conversazione sui cantanti coreani. "Sti fenomeni coreani hanno miliardi e miliardi di visualizzazioni" ha osservato Gigi D'Alessio. Arisa ha commentato ironicamente: "Sedici milioni di streaming al mese, come me, uguale". Loredana Bertè ha poi menzionato una band in particolare: "So che c'è un gruppo molto forte…" Arisa è quindi intervenuta a supporto: "I TBS? Adesso sono in pausa perché lui deve fare il servizio militare". Poco dopo è stata corretta dal pubblico: "Ah, BTS? Come ho detto io? Vabbè, che nomi strani eh".

Arisa ringrazia Paolo Bonolis, poi riceve i complimenti di Gigi D'Alessio

In una della pause tra le esibizione di un giovane talento e l'altro, Gigi D'Alessio ha chiesto ai suoi colleghi se si fossero mai trovati "al posto giusto, nel momento giusto". Arisa ha ricordato gli esordi della sua carriera, cogliendo l'occasione per ringraziare Paolo Bonolis. "Incontrai Mogol a Potenza, con lui c'era un giovane autore. A lui mancava una voce e a me una canzone, così è nata Sincerità" ha raccontato l'artista. Con quel brano riuscì a trionfare nella sezione Nuove Proposte di Sanremo 2009: "Se non ci fosse stato Paolo Bonolis secondo me sarebbe stato difficile che qualcuno mi avesse dato fiducia per com'ero, con questi occhialoni. Già altre volte ci avevo provato e non ci ero riuscita, lui ha creduto in me". Gigi D'Alessio si è complimentato con lei: "Eri bellissima. Chi non dà fiducia alla tua voce è sordo".