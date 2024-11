video suggerito

Sanremo Giovani 2024: Mew, Tancredi e Mazzariello superano la prima semifinale La prima sfida diretta di Sanremo Giovani 2024 è stata superata da Mew, Tancredi e Mazzariello che accedono, quindi, alla semifinale del 10 dicembre.

A cura di Ilaria Costabile

Nella serata di martedì 12 novembre è andato in onda su Rai2 il primo appuntamento con il talent condotto da Alessandro Cattelan e dedicato a Sanremo Giovani. Vincitori di questa prima sfida, che poi porterà alla semifinale del 10 dicembre. Ad aggiudicarsi questa promozione sono stati: Tancredi, Mew e Mazzariello.

Chi ha superato la prima semifinale

Erano ben 24 gli artisti che hanno preso parte alle selezioni di Sanremo Giovani, numero che dopo la prima fase di sfide, si è ridotto a 21 che avranno poi il compito di scontrarsi, per stabilire chi ha il diritto di approdare alla puntata decisiva del 10 dicembre, in cui si deciderà chi sono i quattro cantanti che approderanno poi al Festival di Sanremo. Sulle sei esibizioni della prima serata, tre artisti, di cui alcuni già noti, hanno passato il turno, superando la prima semifinale. Si tratta dei due ex allievi di Amici, Tancredi e Mew, e poi di Mazzariello.

Le altre semifinali e gli artisti ancora in gara

Mancano ancora quattro puntate di Sanremo Giovani, per decretare gli altri vincitori delle successive fasi che, poi, si contenderanno la presenza sul palco dell'Ariston. A dover scegliere chi tra i partecipanti supererà i vari turni sono Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, con loro ci saranno anche Carlo Conti e Claudio Fasulo, che però hanno il ruolo di giurati fuori onda. In ognuna delle quattro serata, quindi, saranno eletti tre finalisti, attraverso il meccanismo delle sfide dirette. Ne rimarranno così, in 12 per la semifinale del 10 dicembre, in cui il numero verrà nuovamente dimezzato. Saranno infatti sei, più i due cantanti proveniente da Area Sanremo, a partecipare alla finalissima del 18 dicembre in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, dove Carlo Conti e Alessandro Cattelan nomineranno le quattro Nuove Proposte che, poi, accederanno al 75esimo Festival di Sanremo di febbraio 2025. Attualmente sono ancora in gara:

Alex Wyse,

Nicol,

Rea,

Angelica Bove,

Angie,

Arianna Rozzo,

Bosnia,

Ciao Sono Vale,

Cosmonauti Borghesi,

Dea Culpa,

Giin,

Grelmos,

Moska Drunkard,

Orion,

Queso e Quello,

Sea John,

Selmi,

Settembre (da X Factor),

Sidy,

Synergy

Vale Lp che duetterà con Lil Jolie da Amici.