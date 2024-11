video suggerito

Sanremo Giovani, chi sono i tre finalisti della puntata del 26 novembre La puntata andata in onda il 26 novembre, condotta da Alessandro Cattelan, ha visto Alex Wyse, Arianna Rozzo e Bosnia aggiungersi agli artisti selezionati nella prime due puntate.

A cura di Andrea Parrella

La terza puntata di Sanremo Giovani si è chiusa con altri tre artisti che passano alla fase successiva del talent Rai che porterà all'appuntamento del Festival di Sanremo 2025. La puntata andata in onda il 26 novembre, condotta da Alessandro Cattelan, ha visto Alex Wyse, Arianna Rozzo e Bosnia aggiungersi agli artisti selezionati nella prime due puntate: Grelmos, Mazzariello, Mew, Selmi, Settembre e Tancredi.

Chi ha passato il turno a Sanremo Giovani del 26 novembre

Come già accaduto nelle prime due puntate, anche il terzo appuntamento con il Talent Rai dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival 2025 si è articolato su tre sfide tra artisti divisi per coppie. La prima ha visto Alex Wyse sfidare Nicol, con il primo che si è aggiudicato un posto per il prossimo turno. La seconda sfida tra Cosmonauti Borghesi e Bosnia è stata vinta da quest'ultimo, mentre nella terza Arianna Rozza ha avuto la meglio su Giin.

Questo il responso della Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia – insieme ai "giurati fuori onda" Carlo Conti e Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time. La prossima settimana, sempre nella seconda serata del martedì di Rai2, ci sarà il quarto appuntamento con il programma condotto da Alessandro Cattelan, che vedrà tre nuove sfide tra aspiranti Nuove Proposte.

Come funziona Sanremo Giovani

Solo al termine dei 4 appuntamenti, in onda ogni martedì in seconda serata fino al 3 dicembre, si conosceranno i 12 protagonisti della semifinale del 10 dicembre. Alla puntata conclusiva del 18 dicembre su Rai 1 accederanno soltanto in 6, mentre gli altri 2 giovani finalisti sono già stati selezionati dalla Commissionale musicale tra i finalisti di Area Sanremo.