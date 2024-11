video suggerito

Sanremo Giovani 2024: Grelmos, Selmi e Settembre superano la seconda semifinale La seconda sfida diretta di Sanremo Giovani 2024 è stata superata da Grelmos, Selmi e Settembre. Escono dalla gara Ciao Sono Vale, Moska Drunkard, Rea.

Nel secondo appuntamento di Sanremo Giovani, talent condotto da Alessandro Cattelan, in onda martedì 19 novembre, sono stati scelti altri tre semifinalisti dopo quelli della scorsa settimana. Vincitori di questa seconda sfida sono stati Settembre, Selmi e Grelmos che si aggiungono a Mazzariello, Mew e Tancredi.

Chi ha superato la seconda semifinale

Nella seconda puntata del talent condotto da Alessandro Cattelan e dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival 2025 si sono sfidati Ciao sono Vale con il brano Una nuvola mi copre, Gremlos con Flashback, Moska Drunkard con Trinacria, Rea con Cielo Aperto, Selmi con Forse per sempre e Settembre con Vertebre. Le canzoni sono state giudicate da Ema Stokholma, Manola Moslehi, Carolina Rey, Enrico Cremonesi, e Daniele Battaglia. Come giurati fuori onda, invece, Carlo Conti e Claudio Fasulo. I tre vincitori della serata sono stati Settembre, Selmi – due ex concorrenti di X Factor 2023 rispettivamente della squadra di Dargen D'Amico e di Morgan – e Grelmos, creator, modella e influencer.

Le altre semifinali e gli artisti ancora in gara

Al termine dei quattro appuntamenti, in onda ogni martedì in seconda serata fino al 3 dicembre, si conosceranno i dodici protagonisti della semifinale del 10 dicembre, in cui il numero verrà dimezzato. Nel corso della finalissima del 18 dicembre – in onda in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti e Alessandro Cattelan – parteciperanno sei cantati più due artisti provenienti da Area Sanremo. I conduttori, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, nomineranno le quattro proposte che accederanno al 75esimo Festival di Sanremo di febbraio 2025.

Attualmente i cantanti ancora in gara sono:

Alex Wyse

Nicol

Dea Culpa

Cosmonauti Borghesi

Arianna Rozzo

Vale Lp

Bosnia

Queso e Quello

Orion, Grelmos

Giin

Angelica Bove

Sea John

Gli artisti passati in semifinale sono:

Mew

Mazzariello

Tancredi

Grelmos

Selmi

Settembre