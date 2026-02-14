Ad Affari Tuoi, siparietto tra Martina Miliddi e Stefano De Martino: “Lei frequenta brutta gente, tipo me”

Nella partita di Affari Tuoi del 14 febbraio non mancano i colpi di scena: Andrea da Bolzano sfida il Dottore in una partita complicata, ma a rubare la scena è il “bluff” di Martina Miliddi. La ballerina fa uno scherzo alla concorrente e scatena l’ironia di Stefano De Martino: “Frequenta brutta gente, tipo me”.

Una puntata di Affari Tuoi, quella di sabato 14 febbraio, dove la tensione della gara si è alternata a momenti di puro spettacolo. Protagonista della serata è stata Andrea, organizzatrice di eventi di 29 anni arrivata dal Trentino Alto-Adige insieme al compagno Andrea, con il quale condivide la gioia di una figlia. Ma a rubare la scena, oltre ai pacchi, è stato un ironico scambio di battute tra il conduttore Stefano De Martino e la ballerina Martina Miliddi, ormai presenza fissa dello show.

La partita di Andrea: tra "rossi tiepidi" e batoste

La serata si apre sotto il segno dell’ironia con l’invenzione di Herbert Ballerina, il "tappa formaggio", ma per la concorrente del Trentino Alto-Adige la strada si fa subito in salita. Dopo una serie di pacchi blu, arriva il primo colpo basso: sfumano i 300mila euro. La prima serie di tiri si chiude con soli 20 euro rimasti sul tabellone tra le cifre piccole. Il Dottore non si fa attendere e mette sul piatto 25mila euro, offerta che Andrea rifiuta senza esitazione. La partita prosegue tra alti e bassi; cadono i 10mila e i 15mila euro, quelli che De Martino definisce ironicamente "rossi tiepidi", ma il podio dei premi più alti viene scalfito ancora. Nonostante l'ingresso di Gennarino a risollevare il morale dello studio, il Dottore insiste con un'altra offerta da 25mila euro per un solo tiro. "Noi non ci smuoviamo e lui non si smuove, testoni tutti e due", commenta Andrea prima di tritare l'assegno.

Poco dopo, però, arriva la vera batosta della serata: nel pacco numero 6 dell'Umbria si nascondono i 200mila euro. Un colpo durissimo che lascia in gioco solo cifre basse e un finale incerto. Il Dottore, giocando al ribasso e considerando il pacco nero alla stregua di un blu, offre appena 10mila euro. "Non è possibile", commenta Herbert Ballerina, ma Andrea sceglie di andare dritta per la sua strada fino alla fine.

Il "bluff" di Martina Miliddi e la battuta di De Martino

In questo clima di tensione, il consueto momento del "pacco Ballerina" ha regalato una parentesi di leggerezza. Martina Miliddi si è presentata in studio in una veste inconsueta: addio ai costumi di scena, spazio a gonna, camicia e tacchi a spillo per una performance che ha incantato i pacchisti. Il momento più divertente, però, è arrivato quando Andrea ha chiamato il pacco numero 11. La concorrente ha chiesto a Martina di sbirciare il contenuto prima dell'apertura: Miliddi ha guardato e ha reagito con una faccia visibilmente turbata, lasciando intendere che ci fosse un premio alto.

In realtà, si è trattato di un vero e proprio bluff: una volta aperto, il pacco conteneva una cifra irrisoria. Il siparietto è stato servito su un piatto d'argento per Stefano De Martino, che ha subito scherzato sulla "cattiveria" della ballerina: "Sarà pure una brava ragazza, ma frequenta brutta gente: tipo me e soprattutto lui", ha esclamato il conduttore indicando il collega Herbert tra le risate dello studio. Un'ennesima conferma della loro sintonia professionale, che Miliddi ha raccontato di recente nella sua intervista a Fanpage.

Il finale di partita di Andrea che vince 50mila euro

Al tiro finale, Andrea arriva con il pacco nero da un lato e 50mila euro dall'altro. Alla fine nel loro pacco 10 c'è la cifra di 50mila, De Martino svela il contenuto del pacco nero: conteneva 10mila euro.