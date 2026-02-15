Lucio Presta: “La rottura con Amadeus? La moglie lavora contro di me anche se le ho fatto guadagnare tanto”

Lucio Presta racconta le ragioni che hanno determinato la fine del sodalizio privato e professionale con Amadeus, tradottosi nelle prime 4 edizioni Sanremo di successo che portano la firma dl conduttore. E addebita parte della responsabilità di tale sparizione a Giovanna Civitillo, moglie del conduttore.

Nel libro L’uragano, con il quale Lucio Presta ha raccontato il suo rapporto con i più grandi volti della televisione italiana, c’è un capitolo intro sul legame con Amadeus, del quale è stato agente, fino alla scelta di passare a Discovery. Presta racconta di essere stato allontanato alla vigilia dell’ultimo Festival di Sanremo che Amadeus ha condotto in Rai, quello che ha rappresentato il suo ultimo impegno televisivo per il servizio pubblico prima di passare al nuovo canale.

Presta racconta come abbia contribuito in larga parte al successo del suo assistito, lavorando insieme a lui alla scrittura della prima edizione del Dizionario condotto da Amadeus, prima che il conduttore decidesse di interrompere la collaborazione. “Mi mandò un messaggio in cui mi chiedeva di non partecipare all’ultima edizione del Festival perché la cosa lo avrebbe messo in imbarazzo”, confida Lucio, convinto che Amadeus abbia maturato proprio durante gli ultimi mesi la decisione di proseguire da solo, avvalendosi esclusivamente dei consigli della moglie Giovanna Civitillo.

Lucio Presta: “Da Giovanna Civitillo non ho mai voluto un euro, sono stato io a farla lavorare a Sanremo e in Rai”

“Molti dicono che sia la moglie a consigliare ad Amadeus di avermi vicino, ma è falso: se c’è una persona che lavora contro di me è proprio Giovanna”, scrive Presta senza usare mezzi termini, per poi fare una lista di presunti favori fatti all’ex ballerina de L'Eredità: “Ho insistito molto con Costa Crociere perché la prendesse come testimonial durante il Festival, facendola pagare una cifra che nella sua vita non ha mai guadagnato, ho chiesto ad Antonella Clerici di chiamarla nel suo programma di mezzogiorno una o due volte a settimana e farle fare alcune televendite, l’ho sostenuta tutte le volte che ho potuto. E senza mai chiedere un euro di percentuale dai lavori che le ho procurato”.

Il passaggio di Amadeus a Discovery: “Nella sua nuova carriera ha inanellato una serie di flop”

Sarebbe stata maturata senza consultare Presta la decisione di Amadeus di lasciare la Rai per approdare a Discovery. Una scelta che Presta non ha apprezzato perché ritiene abbia dato di Amadeus una chiave di lettura distante dai successi costruiti lungo l’arco della sua carriera.

“Mi dispiace molto per la fine della nostra storia. E quest’amarezza è ancora più accentuata dalla serie di flop che purtroppo Amadeus ha inanellato nella sua nuova avventura televisiva”, scrive ancora il manager, convinto che Amadeus sia ormai costretto a ripartire da capo per ritrovare una nuova collocazione televisiva che gli consenta di distinguersi: “Ha lasciato la Rai per andare a fare questa esperienza che purtroppo per lui si rivela la più dannosa per la sua carriera. E nel giro di qualche settimana ha smesso di essere il numero uno ed è diventato un artista che non ha molto da dire alla televisione”.