La Rai chiude le porte ad Amadeus: “Il suo ritorno non rientra nei nostri piani”

Doccia gelata per Amadeus e i suoi fan. Un po' anche per il gruppo Discovery, che forse ci sperava. Con una nota ufficiale diffusa nel pomeriggio, la Rai ha voluto mettere un punto definitivo alle speculazioni circolate negli ultimi giorni sul possibile ritorno di Amadeus in viale Mazzini. La posizione dell'azienda pubblica è netta e non lascia spazio a interpretazioni: il conduttore non rientra nei progetti futuri della rete.

La smentita ufficiale

"In merito ad alcuni articoli di stampa usciti in questi giorni – pur ribadendo la stima professionale nei confronti del conduttore – Rai precisa che il suo ritorno non rientra nei piani editoriali dell'azienda". Con queste parole, l'azienda ha risposto alle indiscrezioni che in questi giorni avevano riacceso il dibattito su un eventuale rientro del presentatore che ha lasciato la tv pubblica lo scorso anno per approdare a Discovery. Il messaggio è rispettoso, ma allo stesso tempo molto chiaro: le strade si sono divise e non c'è spazio per un ritorno. Non quest'anno.

La nota arriva dopo che alcuni articoli di stampa avevano ventilato l'ipotesi di un possibile ritorno del conduttore in Rai. Quello che emerge dalla comunicazione ufficiale è che, qualora pure ci fossero stati sondaggi o speculazioni, l'azienda ha voluto chiudere immediatamente la questione.

L'addio nell'estate del 2024

L'uscita di Amadeus dalla Rai, avvenuta dopo il trionfo dei cinque Festival di Sanremo, ha rappresentato uno dei passaggi più discussi della stagione 2024. Il conduttore, dopo aver centralizzato il suo ruolo all'interno della televisione italiana, aveva deciso di accettare l'offerta del gruppo Warner Bros. Discovery cercando di aprire una strada nuova per se e per l'emittente Nove, sulla falsariga dell'ottimo esempio di Fabio Fazio con Che Tempo che Fa. La storia, però, non gli ha dato ragione. Almeno al momento.