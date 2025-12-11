Bonolis torna in prima serata, il futuro di Ilary Blasi a Mediaset e l’ipotesi Amadeus: parla Pier Silvio Berlusconi

Qual è il futuro di Ilary Blasi in Mediaset e quanto c’è di vero nell’avvicinamento ad Amadeus come nuovo acquisto nella scuderia di Canale 5? E inoltre, Paolo Bonolis dove finirà dopo l’uscita dal preserale per favorire l’ingresso di Max Giusti? Le risposte di Pier Silvio Berlusconi durante l’incontro con la stampa di fine anno.

Pier Silvio Berlusconi nel tradizionale incontro di Natale con la stampa, negli studi di Cologno Monzese, ha dato maggiori notizie sul futuro di Ilary Blasi a Mediaset, sulla possibilità di un ingresso di Amadeus dopo la parentesi con Discovery sul NOVE e sul nuovo impegno di Paolo Bonolis in prime time da gennaio 2026.

Amadeus ancora sotto contratto, smentita ogni trattativa

"Amadeus è ancora sotto contratto con Discovery Italia, anche con un cambio di editore di riferimento i contratti non vengono stracciati. Le porte per un professionista come lui sono sempre aperte, ma noi abbiamo già Gerry Scotti e Max Giusti solo per citare chi fa programmi simili", così Pier Silvio Berlusconi ha illustrato la situazione attuale e definito ‘fantatelevisione' qualsiasi voce di trattativa con il noto conduttore.

Ilary Blasi è un nome associato a Battiti Live

Alla domanda se c'è un personaggio della concorrenza che gli piacerebbe avere a Mediaset: "Ce ne sono tanti bravi, ma non c'è qualcuno di cui sentiamo la necessità. Sono molto contento di una squadra pazzesca. Tanto che facciamo fatica a farli lavorare tutti". E a fare maggiore fatica al momento sarebbero proprio Ilary Blasi e Myrta Merlino, entrambe senza programmi. "Ilary fa parte della squadra, ci sono dei progetti ma è presto dire quale. Abbiamo acquisito Radio Norba e il brand di ‘Battiti'. Vorremmo fare degli speciali di ‘Battiti live' in primavera, ma è presto per bloccare il suo nome. Diciamo che potrebbe avere una prima opportunità già in primavera", ha spiegato.

Il ritorno di Paolo Bonolis in prima serata con Taratatà

Rispetto alla situazione di Paolo Bonolis, uscente dal preserale di Avanti un altro per fare spazio a Max Giusti con Caduta Libera, è stato ufficializzato il ritorno in prime time su Canale 5: "Saranno due serate a fine gennaio, dopo Zelig, con questo formato francese storico che si chiama Taratatà. È un happening musicale, sono contentissimo che gli sia piaciuto il progetto". E in conclusione ha aggiunto: "La strada degli eventi dà luce editoriale, è costosa, ma permette di rischiare per un numero limitato di puntate, quindi ci piace molto. Mi piacerebbe fare Dive, la celebrazione delle più grandi dive della storia della musica italiana, da – ahimé – Ornella Vanoni, che adoravo, fino a Malgioglio. Sarebbe un prodotto bellissimo".