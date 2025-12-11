Pier Silvio Berlusconi: “Striscia non può tornare al posto de La Ruota della fortuna. Stop all’Isola, GF deve evolvere”

L'incontro con Pier Silvio Berlusconi a Cologno Monzese a ridosso di Natale ha avuto tutto il sapore di una doppia festa. I motivi sono evidenti: c'è un albero enorme che campeggia all'ingresso e dati di ascolto de La Ruota della fortuna che vengono presentati come "record mondiale" nella fascia dell'access. "Non esiste al mondo un programma che fa tutti questi contatti in una settimana. La ruota è diventata un caso, una fortunata intuizione imprenditoriale ed è merito di Pier Silvio, è farina del suo sacco", ha detto Federico di Chio – Direttore Marketing Stategico.

Perché Striscia non torna al posto de La Ruota della fortuna

Il successo di Gerry Scotti, "uomo coraggioso e grande aziendalista", va di pari passo con il retrocedere di Striscia la Notizia dalla fascia dell'access. Avrà alcune prime serate, pare dopo il 20 gennaio, e si cucirà un nuovo vestito addosso. È Pier Silvio Berlusconi a spiegare i motivi di questo cambio di rotta, che lo scorso luglio, alla presentazione dei palinsesti Mediaset, sembrava essere un'opzione impossibile: "È una decisione che abbiamo preso insieme ad Antonio Ricci, sarebbe stato sbagliato riportare Striscia in access visti i risultati de La Ruota della fortuna. Siamo molto fiduciosi in una sua evoluzione".

Stop ai relity: GF nel limbo, L'Isola dei Famosi si ferma

Per quanto riguarda il nodo reality show, due le notizie principali: lo stop a L'Isola dei Famosi, che non andrà in onda in primavera, e il momento di pausa del Grande Fratello "che sarebbe più giusto e prudente far riposare un po’". Ma se per Isola lo sguardo è decisamente su un futuro imprecisato, forse l'autunno o direttamente nel 2027, per il GF si resta possibilisti. "È una macchina che va rinnovata, ma va tenuta comunque calda, fermarlo per troppo sarebbe rischioso. Averlo a disposizione per Canale 5, visti i costi e l’investimento generale in base alla resa, è comunque un bene per l'azienda", ha precisato l'Ad Mediaset. Al momento resta più un sì che un no, con la promessa di un rinnovo necessario del format e del cast, che pare in formula mista, Vip e Nip, funzioni di più.

Pier Silvio Berlusconi a Fanpage.it: "Il miglior reality è Temptation Island"

A tal riguardo, la domanda di Fanpage.it su come lo spazio nei palinsesti di Canale 5 potrebbe essere riempito, a fronte di programmazioni che occupano mesi e anche diverse fasce quotidiane, dai serali ai daytime passando dalla diretta h24 su Mediaset Extra e le repliche di La5, Pier Silvio Berlusconi ha risposto: "Le serate del Grande Fratello e dell'Isola potrebbero essere sostituite da altro nel genere intrattenimento, oppure qualche quiz o programmi evento come This is me, Incontrada e D'Alessio, lo show di Pio e Amedeo, lo speciale Il Volo. Ma a essere sincero, il mio sguardo è sempre più orientato alle fiction, vorrei produrne di più, anche se i tempi di progettazione sono lunghi. In questo, credo che la Rai faccia un ottimo lavoro e noi potremmo farlo meglio".

E su un reality, a livello mondiale, che al momento ritiene efficace e che quindi acquisirebbe: "Nessuno, il migliore lo abbiamo noi ed è Temptation Island, che anche in Spagna sta facendo grandi numeri. Non quanto in Italia, perché loro non hanno Maria De Filippi".

Cosa invidia alla Rai: "I TgR, l'informazione locale è un valore"

Spazio poi a qualcosa che della concorrenza suscita un pizzico di invidia positiva: "C’è un programma che mi piacerebbe avere a Mediaset, è un Tg locale e regionale. Secondo me l’informazione più verticale sul territorio è un grandissimo valore".

L'ipotesi Amadeus in scuderia Mediaset: "Fantatelevisione"

Non c'è parimenti un personaggio televisivo che vorrebbe in scuderia, si è detto fiero della sua squadra e del lavoro che stanno svolgendo, inclusa la new entry Max Giusti con il nuovo Caduta Libera. L'ipotesi di un avvicinamento ad Amadeus, dopo il coinvolgimento nella conduzione di Una Nessuna Centomila con Fiorella Mannoia, è stato invece definito al momento "fantatelevisione": "È sotto contratto con Discovery, è un’opzione che ad oggi non c’è".

L'access può diventare la nuova prima serata

Su discorso prima e seconda serata, lo scenario apre a una riflessione più ampia e a cambiamenti in atto: "La quantità di concorrenza che c’è nella tv italiana mista all’abitudine degli italiani di andare sulle piattaforme dopo una certa ora, porta a ripensare il modello di offerta tv. Stiamo valutando cambiamenti, per anni abbiamo detto che il prime time parte troppo tardi ma può essere vero che l’access diventi una prima serata e dopo vadano fiction o serie ad appuntamenti singoli o spazi più brevi. Nessuna grande rivoluzione in atto perché la tv vive di abitudine ma qualche novità si potrebbe apportare".

Il futuro di Ilary Blasi: "È un nome per speciali Battiti Live"

"Ilary Blasi fa ancora parte di Mediaset, ci sono vari progetti che potrebbero vederla coinvolta, è un po’ presto per dirlo", così Pier Silvio Berlusconi sul futuro della conduttrice. La recente acquisizione di Radio Norba apre a un sodalizio più solido per Battiti Live, per il quale stanno prevedendo degli speciali in primavera: "Non è detto che ci sia Ilary Blasi, ma potrebbe avere una doppia occasione, aggiungendo questa a quella estiva".