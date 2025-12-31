Stefano De Martino vuole portare Affari Tuoi a Milano, avrebbe detto: “Voglio stare più vicino a mio figlio”

Stefano De Martino ha le idee chiare sul futuro di Affari Tuoi. Dopo due stagioni di assoluta centralità alla guida del game show, registrato negli studi del Teatro delle Vittorie di Roma, il conduttore napoletano sta valutando un cambiamento significativo: portare la trasmissione a Milano. A rivelarlo è Giuseppe Candela su Chi, spiegando che dietro questa richiesta ci sono motivazioni profondamente personali.

La richiesta alla Rai: portare i pacchi al Nord

Il desiderio di De Martino non nasce da capricci professionali, ma da esigenze familiari concrete. Il conduttore vorrebbe trascorrere più tempo a Milano, città dove vive suo figlio Santiago insieme alla madre Belen Rodriguez. Gli spostamenti continui tra Roma e Milano, necessari per registrare le puntate quotidiane di Affari Tuoi, pesano su un equilibrio che De Martino cerca di mantenere tra impegni lavorativi e presenza paterna.

La domanda ora è: la Rai accetterà? Il Teatro delle Vittorie è diventato negli ultimi anni la casa naturale del programma, uno spazio che garantisce una produzione rodata e funzionale. Spostare l'intera macchina produttiva di uno show che ogni sera raccoglie milioni di telespettatori non è una decisione che si prende alla leggera. Servono valutazioni logistiche, economiche e organizzative che coinvolgono non solo la direzione Intrattenimento Prime Time ma l'intera struttura aziendale.

Il momento d'oro di De Martino: ascolti positivi e nuovi progetti

La richiesta di De Martino arriva in un momento di particolare forza contrattuale. Il conduttore ha dimostrato sul campo di saper gestire la pressione della sfida quotidiana contro Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, assottigliando progressivamente il distacco che sembrava incolmabile a inizio stagione. I numeri parlano chiaro: Affari Tuoi tiene testa al veterano di Canale 5. Ma non è solo questione di ascolti. De Martino ha saputo rinnovare il format senza tradirne l'identità, portando una freschezza e un'energia che hanno rivitalizzato un game show che rischiava di apparire datato. La sua capacità di creare empatia con i concorrenti, di gestire i tempi televisivi e di improvvisare quando necessario lo ha consacrato come uno dei volti di punta dell'intrattenimento Rai.

A consolidare ulteriormente la sua posizione è arrivata un'altra notizia: Meglio Stasera! Quasi one man show, lo spettacolo teatrale scritto e interpretato da De Martino che ha girato i principali teatri italiani tra il 2024 e il 2025, è approdato su RaiPlay dal 29 dicembre.

Questo rende ancora più delicata la gestione della richiesta sul trasferimento di Affari Tuoi. Da un lato l'azienda ha tutto l'interesse a mantenere felice un conduttore su cui ha puntato massicciamente, dall'altro non può permettersi di stravolgere equilibri produttivi consolidati solo per venire incontro a esigenze personali, per quanto legittime. Nei prossimi mesi sapremo se la Rai deciderà di accontentare il suo conduttore di punta o se prevarrà la logica produttiva che suggerisce di non toccare ciò che funziona. Una cosa è certa: Stefano De Martino ha guadagnato abbastanza peso da poter almeno mettere sul tavolo questa richiesta. Che poi venga accolta, è tutta un'altra partita.