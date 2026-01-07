Affari Tuoi per l’Epifania si trasforma in STEP: la strategia di Stefano De Martino per battere La Ruota

Parliamo di una nuova consuetudine: quando è in programma un appuntamento televisivo con Stefano De Martino, il telecomando smette di essere uno strumento di zapping compulsivo, e diventa un gesto di fiducia. Succede ogni giorno con Affari Tuoi, nonostante il calo degli ultimi mesi, ma l'esempio più evidente sta nella puntata Speciale Lotteria che ha fatto il boom di ascolti con il 36% e oltre 5.8 milioni di spettatori contro La Ruota della Fortuna e Barbie su Canale5.

Complice parte del cast di STEP, la puntata sembra aver funzionato ancora di più (rispetto ai tradizionali appuntamenti con il game show) per ritmo, intrattenimento e sorprese. Gli sketch con Francesco Paolantoni e Giovanni Esposito, il balletto con i giocatori al centro dello studio arricchito da Herbert Ballerina in versione divo, e poi l'ingresso di Banfy con la canzone Bam Bam, che ha fatto scatenare i presenti in studio e gli spettatori da casa, sono solo alcuni dei momenti clou della serata, quelli che servono a comprendere perché ha avuto un enorme successo: lo show ha convinto tutti, perché popolare, semplice e riconoscibile. E il merito va a Stefano De Martino la cui forza sta in una caratteristica sempre più rara nel piccolo schermo: la spontaneità credibile. Non costruita, non forzatamente simpatica, e mai banale. L'impressione è che De Martino non reciti il ruolo del conduttore che fa il conduttore, ma accompagna il gioco di Affari Tuoi, o gli show a lui affidati, con una umanità fresca, fatta di ironia, ritmo e tempi giusti in cui contano più le emozioni vere, i silenzi e le battute che nascono sul momento, e non da un gobbo. In un'epoca televisiva in cui tutto è iper spiegato, iper costruito, lui semplifica senza banalizzare, e fa sentire concorrenti e spettatori coinvolti. Ecco perché su X, che si tratti di STEP o di Affari Tuoi, si parla di "famiglia".

Da settembre 2025 fa i conti con la concorrenza, assente nella scorsa stagione, e per questo motivo ha dovuto mettere in pratica strategie che tengano testa a La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, vincitore agli ascolti nella fascia access prime time sin dal suo inizio. La prima è stata inserire la sua spalla Herbert Ballerina, mai invasiva, che rompe gli schemi con una comicità laterale, a volte spiazzante. Insieme, ogni sera ad Affari Tuoi, creano un clima da compagnia di amici che accoglie gli spettatori, allontanando l'idea di un programma che li intrattiene "dall'alto", o di un "famoso game show". Ieri sera il gioco dei pacchi ha superato in termini di Auditel La Ruota Della Fortuna grazie all'aggiunta del cast di STEP. La mutazione del programma ieri sera nella direzione di Stasera tutto è possibile appare evidente, e potrebbe essere la ricetta giusta per risollevare i dati Auditel, rimasti fermi e inferiori alla concorrenza in questi mesi. Agli italiani è piaciuto fermarsi su Rai 1, e non per indovinare il contenuto dei pacchi o le strategie del dottore, ma per trascorrere qualche ora leggera, per condividere emozioni, in un clima goliardico e di festa, quello che hanno scelto la scorsa stagione televisiva su Rai 2, con STEP, che tornerà nei prossimi mesi anche se non è ancora chiaro quando.

Ad ogni modo, Stefano De Martino sembra soddisfare un bisogno collettivo: quello di avere in casa una tv più umana, gentile, meno cinica. La sua strategia è chiara e ogni mossa volta a contrastare la concorrenza potrebbe rivelarsi vincente. Quale sarà la prossima?