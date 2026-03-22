Elettra Lamborghini a Canzonissima prima dell’Eurovision, Simona Izzo: “Ma non le basta cantare?”

Elettra Lamborghini è stata una delle protagoniste della prima puntata di Canzonissima, lo show televisivo tornato in Tv con Milly Carlucci alla conduzione, in onda nel sabato sera di Rai 1. Ieri sera, 21 marzo 2026, ha cantato Bella Vera degli 883. "Mamma quando era incinta di me ascoltava gli 883. Ricordo che da piccolina metteva in auto la cassettina mentre andavo a scuola. La mia canzone preferita era Bella Vera" ha raccontato l'artista, vincitrice morale del Festival di Sanremo 2026 per i suoi "show" sul palco e sui social tra battute e aggiornamenti sui "Festini bilaterali". Visto l'intrattenimento capace di regalare al pubblico, è stata scelta come nuova co-conduttrice dell'Eurovision Song Contest 2026. Ieri sera in puntata, Milly Carlucci ha presentato la sua performance annunciando anche il suo nuovo impegno in Tv. "Vi do una notizia, sarà la prossima conduttrice dell'Eurovision. A parte la bellezza e la sensualità, canta e balla, è una forza della natura. Esprime tanta vitalità, energia. Lei è Elettra Lamborghini", ha dichiarato la conduttrice. Durante l'annuncio, però, Simona Izzo ha commentato con una battuta che non è passata inosservata: "Non le basta cantare? No?". Le sue parole però non hanno interrotto l'inizio dell'esibizione.

"Sono stata male stanotte", i commenti della Lamborghini dopo l'esibizione

Elettra Lamborghini si è poi esibita sul palco e una volta terminata la performance, ha ascoltato i pareri dei giudici, tutti positivi. L'artista ha poi raccontato una disavventura capitata poche ore prima della puntata di Canzonissima. "Io non ho mangiato, sono stata malissimo. Mi dovete cambiare hotel. Sono stata malissimo perché ho ordinato dei gamberi con curry, sono arrivati con la panna, e ho preso un'intossicazione alimentare. Poi la mia stanza confina con Enrico Ruggeri, rumori bilaterali. Ho sentito tutto. Sono stata male, oggi avevo la febbre. Ma l'adrenalina mi ha preso su", ha raccontato, facendo sorridere tutti. Prima di lasciare il palco, ha poi regalato una nuova gag, con Simona Izzo. La giudice ha commentato: "Voglio sapere una cosa. Il pezzo mi ha divertito, mi piace Lamborghina. Si parla di tanga…Pensavo l'avessi scelta perché sei fanatica dei tanga". "No io non metto quelle cose, sai cosa? Sembra che non mi cambio mutande perché sono tutte uguali, senza pizzo, carne o nere" ha risposto la cantante, facendo sorridere tutti.